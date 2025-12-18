PRELILA SE ČAŠA UCENA IZ BRISELA Srbija bojkotom Samita pokazala - Politika neprestanih uslovljavanja neprihvatljiva; Fico i Orban nas podržali

ODLUKA EU da Srbiji ne otvori Klaster 3, iako je za to već pet godina u potpunosti spremna, a da se, s druge strane, na primer Ukrajina, u kojoj bukti rat, hvali za napredovanje, još jednom je pokazalo da se proces evropskih integracija više ne meri učinjenim reformama, već interesima Brisela i političkom podobnošću naše zemlje - pre svega kroz stav prema KiM i odnose sa Moskvom i Pekingom.

Foto Tanjug/AP/Harry Nakos

Zato je odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da, prvi put u poslednjih 14 godina, Beograd ne pošalje predstavnika na jučerašnji Samit EU - Zapadni Balkan, u najmanju ruku očekivana. To ne znači odustajanje od evropskog puta, ali je jasna poruka da je politika neprestanih uslovljavanja - neprihvatljiva.

Tako Savet EU pozdravlja to što su evropske integracije strateški cilj Srbije, ali naglašava da ona to mora "jasnije" da pokaže rečima i delima - sankcijama Rusiji, priznavanjem lažne države Kosovo i gušenjem "dezinformacija o EU".

Ministar evropskih integracija Nemanja Starović istakao je da ova odluka predstavlja izraz stvarne posvećenosti našem putu ka članstvu u EU, koji jedino može biti realan i održiv ukoliko je zasnovan na zaslugama, međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti zajedničkoj budućnosti.

Orban: Odnos EU prema Srbiji sramotan PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je u Briselu da je Srbija ključna zemlja regiona i da su tretman i ponašanje EU prema njoj sramotni. - Zapadni Balkan je ekonomski zlatna rezerva za EU, a Srbija je ključna zemlja za odbranu Evrope od migracija. Bez Srbije ne možemo ništa da uradimo. Ponašamo se na nepravedan i neprihvatljiv način. Ekonomija Zapadnog Balkana je barem polovina srpska. Izvoz ovog regiona je verovatno dve trećine srpski. Bez Srbije je nemoguće bilo šta učiniti na Zapadnom Balkanu - rekao je on i naglasio da EU mora prvo da primi Srbiju da bi pronašla rešenja za teškoće, a zatim da napreduje sa ostalim zemljama, a ne suprotno. AP Photo/Virginia Mayo

Potez Vučića podržao je i Milorad Dodik, predsednik SNSD, koji je istakao da je to racionalna i državnička odluka:

- Licemerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na KiM i u RS, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati. Od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje niko ne može da pristane. Stav predsednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević smatra da je odlaganjem odluke o otvaranju pregovaračkog Klastera 3 EU poslala poruku da ne prestaju pritisci na Srbiju zbog ukrajinske teme, koja u ovom trenutku dominira u EU, i dodao da naša zemlja nema nameru da menja svoj međunarodni položaj i spoljnu politiku, već da će ostati principijelna na pozicijama poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i zalaganja za mir.

To što su favoriti za prijem u EU postale Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, za Milivojevića ide u prilog tome da je u prioritetu geopolitika a ne standard i norme, imajući u vidu da Kijev i Kišinjev ne kontrolišu ni sve delove svoje teritorije.

Fico: Kazna zbog suverenog stava PREMIJER Slovačke Robert Fico rekao je na sednici Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta da predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerava da bojkotuje sastanak Evropskog saveta "u znak protesta" i istakao da EU ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova, a da joj istovremeno stvara nove uslove i obaveze.

Foto: Profimedia - Ono što rade Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom - rekao je on u vezi sa pripremama Srbije za pristupanje EU.

Osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da odluka Vučića neće imati podršku većine članova Vlade, ali da će imati podršku ogromne većine Srba.

- Sreća pa će ministri da ćute, a Srbi će da govore. Samit EU o Zapadnom Balkanu bez Srbije je ogoljeni skup vazala EU koji imaju samo jedan cilj - da obuzdaju Srbiju. Tema skupa u Briselu neće biti proširenje EU, već Srbija i njeno odbijanje da postane deo ratne koalicije protiv Rusije. Rat EU protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca treba da postane rat i do poslednjeg Balkanca, a Srbija u tome neće da učestvuje.