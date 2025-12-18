ALEKSANDRA ANDRIĆ UZ MILJANA PUŠICU : Izabrani najbolji sportisti Novog Sada u godini na izmaku
ALEKSANDRA Andrić, juniorka Novosadskog džudo kluba, bronzana na EP za seniore i Miljan Pušica, rukometaš Vojvodine, osvajač tri trofeja i reprezentativac Srbije, najbolji su sportisti Novog Sada u godini na izmaku.
Najbolji klub u gradu je Novosadski džudo klub, najbolja ženska ekipa su vaterpolistkinje Vojvodine, a najbolja muška ekipa, rukometaši Vojvodine.
Za najboljeg trenera proglašena je Slađana Drezgić, trener vaterpolistkinja Vojvodine, najbolja juniorka je Slavica Našagaćin, kajakašica Vojvodine, a najbolji junior je Milan Zelić, vaterpolista Vojvodine.
Najbolji sportista sa invaliditetom je Mitar Palikuća, stonoteniser „Spin-a“.
Specijalna priznanja pripala su stonoteniserkama Novog Sada, treneru Milenku Andriću, stonoteniseru sa invaliditetom, Mladenu Ćiriću i stonoteniserkama sa invaliditetom, Sanji Bogunović i Ani Zelen.
