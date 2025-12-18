Fudbal

DRAMA NA PROMOCIJI MONOGRAFIJE ZVEZDE: Onesvestila se supruga Dragana DŽajića!

Новости онлајн

18. 12. 2025. u 21:10

Svečano veče povodom promocije monografije FK Crvena zvezda, kojom je obeleženo 80 godina postojanja kluba, nakratko je prekinuto zbog zdravstvenog incidenta koji je zadesio Branku Džajić, suprugu predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića.

ДРАМА НА ПРОМОЦИЈИ МОНОГРАФИЈЕ ЗВЕЗДЕ: Онесвестила се супруга Драгана Џајића!

Foto: M. Labudović

Tokom događaja održanog u hotelu "Hajat", kojem su prisustvovale brojne legende crveno-belih, Branka Džajić je u jednom trenutku izgubila snagu i nakratko ostala bez svesti, javlja "Telegraf.rs" sa lica mesta.

U trenutku kada je krenula da pada, ljudi koji su se nalazili u njenoj neposrednoj blizini brzo su reagovali i pridržali je, sprečivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć.

Na sreću, Branka Džajić se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja i, prema informacijama sa lica mesta, nakon toga je bila stabilno i dobro.

