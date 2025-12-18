DRAMA NA PROMOCIJI MONOGRAFIJE ZVEZDE: Onesvestila se supruga Dragana DŽajića!
Svečano veče povodom promocije monografije FK Crvena zvezda, kojom je obeleženo 80 godina postojanja kluba, nakratko je prekinuto zbog zdravstvenog incidenta koji je zadesio Branku Džajić, suprugu predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića.
Tokom događaja održanog u hotelu "Hajat", kojem su prisustvovale brojne legende crveno-belih, Branka Džajić je u jednom trenutku izgubila snagu i nakratko ostala bez svesti, javlja "Telegraf.rs" sa lica mesta.
U trenutku kada je krenula da pada, ljudi koji su se nalazili u njenoj neposrednoj blizini brzo su reagovali i pridržali je, sprečivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć.
Na sreću, Branka Džajić se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja i, prema informacijama sa lica mesta, nakon toga je bila stabilno i dobro.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Uskoro opširnije
Preporučujemo
FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Ubijen fudbaler Barselone i njegova žena, a majka ranjena
18. 12. 2025. u 08:40
PUŠI, PIJE I IGRA VIDEO IGRICE: Hrvatski fudbaler uživa u milionima u Saudijskoj Arabiji
18. 12. 2025. u 13:50
TRESE SE TOPČIDERSKO BRDO! Nenad Lalatović se vraća na Marakanu
18. 12. 2025. u 11:20
ŠOK ZA ŠOKOM! Evo zbog čega je puklo između Karlosa Alkaraza i Huan Karlosa Ferera
18. 12. 2025. u 10:35
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)