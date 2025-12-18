OBA KLANA NASTALA SU KAD JE VUČIĆ BIO U DUBOKOJ OPOZICIJI U SRBIJI Brnabić oštro: Da dodamo tri na karte...

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži "X" Borisu Pejakoviću, generalnom sekretaru Pokreta "Evropa Sad".

Foto: Printscreen/Parlament Srbije

- Da vam se ne mešam ja u vaše klanove, ali koliko znam, oba ova klana su nastala iz jednog trećeg (kotorskog) klana, 2010. godine. Tada je Aleksandar Vučić bio u dubokoj opoziciji - u Srbiji, a sa Crnom Gorom tek ništa nije imao. No, da vas ne zamaram činjenicama. Da se složimo da vam je on i za to kriv, i da dodamo tri na karte - taman da kažete da je i tunel kopao u avgustu 2023. I tako vam za to niko nije kriv, svi oslobođeni zbog nedostatka dokaza, u oktobru ove godine, da se pokaže ta vladavina prava! Vučić je kopao! - napisala je Brnabić.

Da vam se ne mešam ja u vaše klanove, ali koliko znam, oba ova klana su nastala iz jednog trećeg (kotorskog) klana, 2010. godine. Tada je Aleksandar Vučić bio u dubokoj opoziciji - u Srbiji, a sa Crnom Gorom tek ništa nije imao. No, da vas ne zamaram činjenicama. Da se složimo da… pic.twitter.com/f0nzkZdBDj — Ana Brnabic (@anabrnabic) December 18, 2025