TENISKI POTRES! Karlos Alkaraz objavio neočekivane vesti

Aleksandar Ilić

17. 12. 2025. u 13:24

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz objavio je šokantnu vest uoči početka nove sezone!

Foto AP

Kako je naveo na društvenim mrežama, Huan Karlos Ferero više neće biti njegov trener.

- Veoma mi je teško da napišem ovu objavu... Nakon više od sedam godina zajedno, Huanki i ja smo odlučili da okončamo našu zajedničku etapu kao trener i igrač. Hvala ti što si dečije snove pretvorio u stvarnost. Započeli smo ovaj put kada sam bio samo klinac, i tokom sveg ovog vremena pratio si me na neverovatnom putovanju, na terenu i van njega. I neizmerno sam uživao u svakom koraku s tobom - napisao je Alkaraz i dodao: 

- Uspeli smo da stignemo do vrha, i osećam da, ako su naši sportski putevi morali da se razdvoje, to je trebalo da bude baš odatle, sa vrha. Sa mesta za koje smo uvek radili i na koje smo uvek težili da stignemo. Toliko mi sećanja navire da ne bi bilo fer izabrati samo jedno. Učinio si da porastem kao sportista, ali pre svega kao osoba. I nešto što izuzetno cenim: uživao sam u procesu. To je ono što zadržavam za sebe, taj put koji smo zajedno prešli - dodaje Alkaraz.

Zajedno su osvojili 24 titule, od toga šest na grend slem turnirima.

