TENISKI POTRES! Karlos Alkaraz objavio neočekivane vesti

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz objavio je šokantnu vest uoči početka nove sezone!

Kako je naveo na društvenim mrežama, Huan Karlos Ferero više neće biti njegov trener.

- Veoma mi je teško da napišem ovu objavu... Nakon više od sedam godina zajedno, Huanki i ja smo odlučili da okončamo našu zajedničku etapu kao trener i igrač. Hvala ti što si dečije snove pretvorio u stvarnost. Započeli smo ovaj put kada sam bio samo klinac, i tokom sveg ovog vremena pratio si me na neverovatnom putovanju, na terenu i van njega. I neizmerno sam uživao u svakom koraku s tobom - napisao je Alkaraz i dodao:

- Uspeli smo da stignemo do vrha, i osećam da, ako su naši sportski putevi morali da se razdvoje, to je trebalo da bude baš odatle, sa vrha. Sa mesta za koje smo uvek radili i na koje smo uvek težili da stignemo. Toliko mi sećanja navire da ne bi bilo fer izabrati samo jedno. Učinio si da porastem kao sportista, ali pre svega kao osoba. I nešto što izuzetno cenim: uživao sam u procesu. To je ono što zadržavam za sebe, taj put koji smo zajedno prešli - dodaje Alkaraz.

Zajedno su osvojili 24 titule, od toga šest na grend slem turnirima.

