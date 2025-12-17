BOKAN ZA "NOVOSTI" O SLUČAJU GENERALŠTAB: Blokaderi naneli neizbrojivu štetu, najgore što su uneli razdor u porodice
POVODOM uništene investicije, otkazivanja projekta "Generalštab" u koji je bio uključen Tarampov zet Džerard Kušner, od strane blokadera oglasio se i analitičar i reditelj Dragoslav Bokan.
Bokan je poručio da su „svi takozvani uspesi blokadera vezani za štetu koju su napravili našoj državi i narodu koga tobože predstavljaju“.
On je upitao koliko je puta Srbija morala da stane da bi, kako je naveo, „oni izveli svoje performanse i blokirali saobraćaj, časove, ispite, život“.
- Unoseći strepnju, strah i praveći materijalnu štetu, kruna njihovog delovanja sada je uspeh u teranju investitora najvišeg ranga u američkoj administraciji - rekao je Bokan.
Kako je istakao, „nije stvar samo u 750 miliona evra, nego u pristupu i načinu na koji se mi odnosimo prema toj Americi sa kojom treba da uspostavimo mnogo bolje odnose“.
- Sad su eto i to uspeli da blokiraju. Oni se raduju dok je šteta povodom toga narasla na neizbrojivu količinu novca i gubitka njihovog poslovnog interesa i želje da sarađuju sad sa nama - naglasio je on.
Bokan je ukazao da je umesto borbe za što bolje odnose sa Amerikom, „da bi Bondstil bio oslobođen“, došlo do suprotnog procesa.
- Mi suprotno oslobađamo te odnose, te velike poslovne šanse i uspostavljamo opet gard između nas i njih, iako su oni pristali na to da se podigne memorijalni centar u spomen žrtava zločinačkog NATO bombardovanja, na tom mestu uz njihov hotel - rekao je Bokan.
On je istakao da je taj uspeh države „retko ko pominjao“, ali da je sada i to nestalo iz javne priče.
- Eto, sada je i taj memorijalni centar izbačen iz priče i uništen pre nego što je napravljen - rekao je on.
Prema njegovim rečima, „jednog dana će se mnogi kajati zbog ovoga“, kada budu razumeli šta su zaista uradili i kakvu su štetu načinili, kako u centru grada, tako i na mnogim drugim mestima.
Bokan je posebno naglasio da je najteže posledice ostavio razdor u narodu.
- Jedini što je gore od ovog što su uradili sad sa Trampovim kulama jeste to što su uspeli da unesu razdor u naš narod i raskol u porodicama, gde brat sa bratom često ne razgovara, deca sa roditeljima, dedovi sa bakama - rekao je on.
Kako je zaključio, „ta vrsta mržnje, otpora i uništenja naše porodične tvrđave nešto je toliko strašno da čak i prevazilazi uništenje naše otadžbinske i državne tvrđave“.
- Oprosti im Bože, ne znaju šta rade, ali mi moramo da izdržimo sva ova iskušenja i da dospemo do druge obale, do nastavka naših života uprkos preprekama, mržnji i izdajničkom delovanju onih koji sebe nazivaju građanima, a ponašaju se kao neprijatelji - poručio je Bokan.
