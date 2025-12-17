Tenis

ALKARAZ REAGOVAO NAKON NEVEROVATNE ODLUKE: Poznato ko je novi trener španskog tenisera!

Časlav Vuković

17. 12. 2025. u 17:22

KAO grom iz vedra neba odjeknula je vest da se Karlos Alkraz rastao sa trenerom Huanom Karlosom Fererom. Mnogi su se pitali sa kim će Španac od sad sarađivati, a i to je postalo poznato.

FOTO: Tanjug/AP

U pitanju je Samu Lopez koji će ostati uz najboljeg na svetu i pratiće ga na turnirima u 2026. godini.

Alkaraz i Ferero su radili od početka karijere momka iz Mursije i zajedno su uradili neke nevorovatne stvari.

Osvojili su 24 titule, od toga šest na grend slem turnirima.

