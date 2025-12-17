ALKARAZ REAGOVAO NAKON NEVEROVATNE ODLUKE: Poznato ko je novi trener španskog tenisera!
KAO grom iz vedra neba odjeknula je vest da se Karlos Alkraz rastao sa trenerom Huanom Karlosom Fererom. Mnogi su se pitali sa kim će Španac od sad sarađivati, a i to je postalo poznato.
U pitanju je Samu Lopez koji će ostati uz najboljeg na svetu i pratiće ga na turnirima u 2026. godini.
Alkaraz i Ferero su radili od početka karijere momka iz Mursije i zajedno su uradili neke nevorovatne stvari.
Osvojili su 24 titule, od toga šest na grend slem turnirima.
