"ZVEZDA MEĐU NAJUSPEŠNIJIM KLUBOVIMA SVETA!" Zvezdan Terzić: Monografija je zbir uspomena koje žive u svakom zvezdaškom srcu
Fudbalski klub Crvena zvezda je danas održao svečanu promociju prve Zvezdine monografije, a tim povodom je govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.
Njegovo obraćanje prenosimo u celosti.
- Uvaženi gosti, dragi prijatelji,
Ove godine FK Crvena zvezda obeležava veliki jubilej, 80 godina od svog osnivanja.
Od davne 1945. godine, kada je grupa entuzijasta i sportskih radnika stvorila klub koji će ubrzo postati simbol Beograda i Srbije, pa sve do današnjeg dana, Crvena zvezda je zlatnim slovima ispisivala stranice svoje istorije.
Klub je od samog početka nosio u sebi snagu zajedništva koja se manifestovala kroz ljubav i strast prema fudbalskoj lopti, dok su se na terenu stvarale legende koje su za klub vezivale milione navijača.
Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991. godine kada je klub postao šampion Evrope i pobednik Interkontinentalnog kupa.
Zvezda je svojim rezultatima zauvek upisala svoje ime među najveće klubove sveta.
Crvena zvezda je više od kluba, kao što je i ovaj jubilej više od običnog slavlja. Ovo je podsećanje na dugačak i turbulentan put, od osnivanja kluba, Zvezdinih pobeda ali i poraza, velikih slavlja ali i tuge, osvajanja svetskog trona i želje za konstantnim takmičenjima sa najboljim klubovima Evrope i sveta.
Istovremeno ovaj jubilej je i vera i obećanje da će Crvena zvezda u decenijama koje dolaze ostati simbol Srbije, Beograda, ponosa, tradicije i nepobedivog duha.
Monografija koju večeras predstavljamo nije samo hronika rezultata i imena. Ona je svedočanstvo jednog vremena i zbir uspomena koje žive u svakom zvezdaškom srcu.
Na njenim stranicama nalaze se trenuci slave ali i trenuci iskušenja, jer je veličina kluba upravo u sposobnosti da opstane tako što će rasti ostajući veran sebi.
Posebnu zahvalnost dugujemo autorima i svima koji su učestvovali u stvaranju ove monografije. Njihov rad omogućio nam je da prošlost sačuvamo od zaborava, a budućim generacijama ostavimo svedočanstvo o tome šta je sve značila i šta znači naša Zvezda.
Na kraju želim da istaknem da je ovih 80 godina tek jedno poglavlje u priči koja se nastavlja. Dok god ima onih koji veruju, navijaju, raduju se i tuguju, koji žive i sanjaju sa klubom, Crvena zvezda će trajati i sijati ponosno na fudbalskoj mapi sveta.
Do sledećeg velikog jubileja neka nam naša Crvena zvezda podari što više velikih sportskih priča i rezultata koje će biti ispisane na stranicama budućih monografija.
Srećna nam godišnjica i da u zdravlju i veselju iščitavamo stranice ove naše značajne istorije pretočene u ovo posebno izdanje.
Živeli - rekao je Terzić.
