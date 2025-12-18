U HUMSKOJ PRESEKLI! Evo ko prvi odlazi iz Partizana
PRVI rez Žarka Paspalja u Humskoj!
Posle utakmice protiv Virtusa, jedna stvar je postala sve izvesnija – Džabari Parker je sve biže izlaznim vratima Partizana. Amerikanac nije igrao u drugom poluvremenu protiv FMP, a protiv Virtusa nije ni ulazio u igru. Kako saznaje MaxBet Sport od visoko pozicioniranog izvora u upravi kluba iz Humske, Parker je na izlaznim vratima i to je odluka novog sportskog direktora.
Po završetku utakmice protiv Virtusa u kojoj nije dobio ni sekund na parketu, trener Mirko Ocokoljić je na pitanje o Parkeru rekao:
- Džabari je isključivo moja odluka, da ne igra. To je nešto što je moj utisak, sa onim što sam video na treningu. To je moja odluka i smatram da ne moram da objašnjavam više mnogo o tome - rekao je on.
A mediji su zaustavili Džabarija Parkera posle meča:
- Radi se o timu, ne o meni. Ja sam profesionalac. Tu je sledeća utakmica. Nikad jedna utakmica ne određuje sezonu“.
Upitan da li je u planu odlazak iz Partizana, rekao je:
- Broj jedan je igrati. Znate da sam ja jedan od najboljih igrača u Evropi. Prema tome, da li ću igrati ovde ili negde drugo, moram da brinem o svojoj budućnosti, ali opet – ja sam profesionalac“, jasan je Amerikanac.
Za kraj, osvrnuo se i na meč protiv Virtusa i poraz, 86:68.
- Vi me intervjuišete, ali zašto sam ja toliko važan kada nemam veze sa ovim porazom? Jedino što sam mogao je da navijam za svoj tim. Nisam igrao, fokus ne treba da bude na meni. Fokus treba da bude na momcima i ja želim da ih podržim“, kaže Parker.
