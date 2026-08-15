Ekonomija

KAKAO ILI KAZNA DO 20 GODINA ZATVORA: Proizvođači strahuju od krivičnog gonjenja

K. Despotović

15. 08. 2026. u 14:42

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PROIZVOĐAČI kakaoa u Gani zatražili su od predsednika Džona Dramani Mahame da ne potpiše novi zakon kojim se ograničava način korišćenja zemljišta pod zasadima kakaoa dok se o njegovim odredbama ne konsultuju sa poljoprivrednicima.

КАКАО ИЛИ КАЗНА ДО 20 ГОДИНА ЗАТВОРА: Произвођачи страхују од кривичног гоњења

Foto: Sebastian Duda / Panthermedia / Profimedia

Udruženje zadruga proizvođača i trgovaca kakaom u Gani saopštilo je da podržava mere za zaštitu plantaža, ali traži preispitivanje pojedinih odredaba i njihovo bolje objašnjenje poljoprivrednicima pre nego što zakon stupi na snagu.

Koordinator udruženja Mozes Džan Asjidu rekao je da su poljoprivrednici posebno zabrinuti zbog zemljišta koje je postalo komercijalno neisplativo, kao i zbog mogućnosti da budu krivično gonjeni ukoliko na takvim površinama zamene kakao drugim kulturama.

- Slažemo se da drvo treba zaštititi jer je ono izvor naše egzistencije, ali postoje kritične situacije kada poljoprivrednik mora da poseče obolelu plantažu i zasadi drugu kulturu koja će mu doneti prihod - rekao je Asjidu.

Zabrinutost proizvođača podudara se sa primedbama poslanika opozicione manjine, dok je regulator tržišta COCOBOD odbacio kritike.

Šef službe za odnose s javnošću COCOBOD-a Džerom Sem rekao je lokalnim medijima da su primedbe opozicije politički motivisane i da je zakon pripremljen u cilju pomoći proizvođačima.

Zakon o Odboru za kakao u Gani iz 2026. godine usvojio je parlament krajem jula, a njime se plantažama kakaoa daje status "zaštićenih" i zabranjuje njihova prenamena bez odobrenja COCOBOD-a, osim u slučajevima obnove zasada koju odobri taj odbor, navodi Rojters.

Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne i zatvorska kazna do 20 godina.

Cilj zakona je da se spreči pretvaranje zemljišta pod kakaom u rudnike i druge poljoprivredne površine, što doprinosi padu proizvodnje kakaoa u Gani.

Delovi plantaža širom zemlje već su pretvoreni u zasade kaučukovca ili su ustupljeni rudarskim aktivnostima.

Gana i susedna Obala Slonovače zajedno proizvode polovinu svetskog kakaoa.

(BizPortal)

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