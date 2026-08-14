Torte i kolači

ČOKOLADNE LEŠNIK KOCKE: Kremasta poslastica kojoj je teško odoleti

Milena Tomasevic

14. 08. 2026. u 07:00

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Čokoladne lešnik kocke su sočne, bogate i neverovatno kremaste, a poseban ukus daju im mleveni lešnici, čokolada i malo jake crne kafe. Odozgo dolazi fina čokoladna glazura koja ovom kolaču daje savršen završni dodir.

ЧОКОЛАДНЕ ЛЕШНИК КОЦКЕ: Кремаста посластица којој је тешко одолети

FOTO: Novosti

Sastojci

Za biskvit:
  • 3 jaja
  • 150 gr šećera
  • 50 ml ulja
  • 100 ml mleka
  • 100 gr čokolade
  • 70 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 100 gr mlevenih lešnika

Za kremu:

  • 400 ml mleka
  • 1 puding od čokolade
  • 60 gr šećera
  • 100 gr čokolade
  • 50 ml jake crne kafe
  • 250 gr maslaca

Za glazuru:

  • 20 gr maslaca
  • 100 gr čokolade

Priprema
Biskvit

Jaja i šećer penasto umutite mikserom. Dodajte ulje, mleko, otopljenu čokoladu, brašno pomešano sa praškom za pecivo i mlevene lešnike. Sve dobro sjedinite, pa smesu sipajte u podmazan i brašnom posut pleh veličine 22 × 36 cm. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta.

Krema

Puding pomešajte sa 2–4 kašike šećera. Od 400 ml hladnog mleka odvojite 6 kašika i dobro ih umešajte u smesu pudinga i šećera. Ostatak mleka stavite da provri, sklonite sa šporeta, pa dodajte razmućeni puding. Vratite na šporet i, uz stalno mešanje, kuvajte 1–2 minuta. U topao puding umešajte otopljenu čokoladu i jaku crnu kafu. Sipajte krem u dublju posudu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi.

Maslac penasto umutite, pa ga dodajte ohlađenom pudingu. Sve dobro sjedinite i rasporedite preko ohlađenog biskvita.

Glazura

Maslac otopite i sklonite sa vatre. Dodajte čokoladu izlomljenu na kockice i mešajte dok ne dobijete glatku glazuru. Prelijte preko kolača i ostavite da se dobro ohladi i stegne.

Uživajte!

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