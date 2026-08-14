ČOKOLADNE LEŠNIK KOCKE: Kremasta poslastica kojoj je teško odoleti

Čokoladne lešnik kocke su sočne, bogate i neverovatno kremaste, a poseban ukus daju im mleveni lešnici, čokolada i malo jake crne kafe. Odozgo dolazi fina čokoladna glazura koja ovom kolaču daje savršen završni dodir.

FOTO: Novosti

Sastojci



3 jaja

150 gr šećera

50 ml ulja

100 ml mleka

100 gr čokolade

70 g brašna

1 prašak za pecivo

100 gr mlevenih lešnika

Za kremu:

400 ml mleka

1 puding od čokolade

60 gr šećera

100 gr čokolade

50 ml jake crne kafe

250 gr maslaca

Za glazuru:

20 gr maslaca

100 gr čokolade

Priprema

Biskvit

Jaja i šećer penasto umutite mikserom. Dodajte ulje, mleko, otopljenu čokoladu, brašno pomešano sa praškom za pecivo i mlevene lešnike. Sve dobro sjedinite, pa smesu sipajte u podmazan i brašnom posut pleh veličine 22 × 36 cm. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta.

Krema

Puding pomešajte sa 2–4 kašike šećera. Od 400 ml hladnog mleka odvojite 6 kašika i dobro ih umešajte u smesu pudinga i šećera. Ostatak mleka stavite da provri, sklonite sa šporeta, pa dodajte razmućeni puding. Vratite na šporet i, uz stalno mešanje, kuvajte 1–2 minuta. U topao puding umešajte otopljenu čokoladu i jaku crnu kafu. Sipajte krem u dublju posudu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi.

Maslac penasto umutite, pa ga dodajte ohlađenom pudingu. Sve dobro sjedinite i rasporedite preko ohlađenog biskvita.

Glazura

Maslac otopite i sklonite sa vatre. Dodajte čokoladu izlomljenu na kockice i mešajte dok ne dobijete glatku glazuru. Prelijte preko kolača i ostavite da se dobro ohladi i stegne.

Uživajte!