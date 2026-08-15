BRUKA U SINSINATIJU! Hamad eliminisan od 36-godišnjeg kvalifikanta

NEĆE srpski teniser Hamad Međedović po dobru pamtiti učešće na mastersu u Sinsinatiju.

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Međedović, trenutno 73. igrač na ATP listi nije iskoristio ulogu favorita protiv Argentinca Marka Trunđelitija koji je nakon velike borbe slavio 2:0 u setovima 7:5, 7:6 (2).

Hamad i Marko su razmenili brejkove sredinom prvog seta, da bi ključni Argentinac napravio u 12. gemu.

Međedović je imao 5:3 u nastavku, ali je poklekao u gemu u kom je servirao za izjednačenje.

Taj-brejk u potpunosti je pripao 91. teniseru sveta, koji je prošao dalje.

Sada ga čeka Danil Medvedev, četvrti nosilac.