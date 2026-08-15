BRUKA U SINSINATIJU! Hamad eliminisan od 36-godišnjeg kvalifikanta
NEĆE srpski teniser Hamad Međedović po dobru pamtiti učešće na mastersu u Sinsinatiju.
Međedović, trenutno 73. igrač na ATP listi nije iskoristio ulogu favorita protiv Argentinca Marka Trunđelitija koji je nakon velike borbe slavio 2:0 u setovima 7:5, 7:6 (2).
Hamad i Marko su razmenili brejkove sredinom prvog seta, da bi ključni Argentinac napravio u 12. gemu.
Međedović je imao 5:3 u nastavku, ali je poklekao u gemu u kom je servirao za izjednačenje.
Taj-brejk u potpunosti je pripao 91. teniseru sveta, koji je prošao dalje.
Sada ga čeka Danil Medvedev, četvrti nosilac.
Preporučujemo
SPEKTAKULARAN TRANSFER! Legenda se vratila u domovinu!
14. 08. 2026. u 22:59
ZAGREVANjE ZA EP: Srbija ostvarila duplu pobedu!
14. 08. 2026. u 21:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MISLIMA NA HETAFEU: Partizan overava prolaz dalje protiv Tobola, do opuštanja ne sme doći
FUDBALERI Partizana brane tri gola prednosti na "Centralnom stadionu" u Koštanaju gde će ih od 17 časova ugostiti Tobol.
13. 08. 2026. u 07:20
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)