Tenis

BRUKA U SINSINATIJU! Hamad eliminisan od 36-godišnjeg kvalifikanta

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 08. 2026. u 08:17

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NEĆE srpski teniser Hamad Međedović po dobru pamtiti učešće na mastersu u Sinsinatiju.

БРУКА У СИНСИНАТИЈУ! Хамад елиминисан од 36-годишњег квалификанта

FOTO: Psnewz / Psnewz / PsnewZ / Profimedia

Međedović, trenutno 73. igrač na ATP listi nije iskoristio ulogu favorita protiv Argentinca Marka Trunđelitija koji je nakon velike borbe slavio 2:0 u setovima 7:5, 7:6 (2).

Hamad i Marko su razmenili brejkove sredinom prvog seta, da bi ključni Argentinac napravio u 12. gemu.

Međedović je imao 5:3 u nastavku, ali je poklekao u gemu u kom je servirao za izjednačenje.

Taj-brejk u potpunosti je pripao 91. teniseru sveta, koji je prošao dalje.

Sada ga čeka Danil Medvedev, četvrti nosilac.

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