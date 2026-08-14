ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
Argentinac je posle velikog preokreta u trećem setu maratonskog duela pobedio Britanca Jana Čoinskog rezultatom 2:1 (7:6(11:9), 6:7 (9:7), 7:6 (7:4) posle dva časa i 59 minuta igre.
Srbin je tri puta u karijeri osvajao Masters u Sinsinatiju, 2018, 2020. i 2023. godine, a na ovom turniru ima učinak od 45 pobeda i 12 poraza.
Masters u Sinsinatiju se igra do 23. avgusta za nagradni fond od 9.415.725 dolara i poslednji je turnir pre početak Ju Es opena.
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