PRELEĆE GDE KO STIGNE: Novo rasulo u blokaderskim redovima, Marinika Tepić dobila konkurenciju
POKRAJINSKI poslanik Pokreta slobodnih građana Svetlana Kozić, postala je član poslaničke grupe koja će se delovati pod nazivom „Srbija centar (SRCE), Zeleno levi front (ZLF) – Pokret slobodnih građana (PSG)“.
Saopštenju PSG o priključenju Svetlane Kozić novoj grupi SRCE-ZLF-PSG prethodilo je stvaranje nove grupe od odbornika PSG Radivoja Jovovića (koji je ranije napustio ovu stranku), i Miroslava Ilića i odbornika DS pod nazivom Vojvodina uz studente.
Iz PSG je saopšteno da odlazak Ilića nije odluka rukovodstva stranke, a Ilić je u odgovoru naveo, između ostalog da PSG nije razumeo istorijski trenutak, te da vrh stranke nije u dovoljnoj meri podržao aktiviste iz Novog Sada protiv kojih se vodi sudski proces za planiranje pokušaja prevrata na velikom skupu 15. marta 2025. u Beogradu.
Svetlana Kozić je, prema dostunim informacijama, poslanica prvi put postala 2016. na listi Dosta je bilo Saše Radulovića, u Skupštini Srbije. Kao odbornica Skupštine Vojvodine 2018. je prešla u Narodnu stranku Vuka Jeremića.
Odbornička grupa SRCE-ZLF, prema podacima sa sajta Skupštine Vojvodine postoji od ranije, a u njoj su i odbornici Pokreta za preokret Janka Veselinovića koji se u međuvremenu kolektivno učlanio u SSP Dragana Đilasa.
Ne zna se više ni ko pije, ni ko plaća kod bloladera. Preleće gde ko stigne. Ova konkuretkinja Mariniki Tepić je uspela da od Dosta je bilo, Saše Radulovića, stigne do Vuka Jeremića i Narodne stranke, pa u PSG Pavla Grbovića! Nigde principa ni logike!
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