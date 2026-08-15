OVO JE PRVI RAT GDE SMO IZGUBILI NA BOJNOM POLJU, IRAN NAS JE UNIŠTIO: Skot Riter objasnio zašto su SAD poražene, pa Irance nazvao genijalnim

BIVŠI američki oficir Skot Riter tokom gostovanja u jednoj emisiji objasnio je zašto SAD gube ratove i da je Amerikancima dosta sukoba nakon Vijetnama.

Credit: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

Skot Riter navodi da se ratovi dobijaju u salama za pregovore, ne na ratištu.

- Pregovori se dobijaju u salama za diplomatiju. Ne na bojnom polju. Zato Amerika gubi ratove. Ne objašnjava pred napad zašto kreće u sukob. Ne objašnjava suštinu sukoba. Amerikancima je dosta svega, dosta ratova, bilo im je dosta još od Vijetnama, pa kad je došao Irak onda je svima više bilo preko glave. Talibani u Avganistanu nas nisu pobedili. Iračani nas nisu pobedili. Vijetnamci nas nisu pobedili. Mi smo sami sebe porazili - kaže bivši oficir.

Iran je pobedio. I to na bojnom polju.

- Ovaj rat je po tome drugačiji. Iranci su nas pobedili, pobedili nas na bojnom polju. Ljudi i dalje ne shvataju šta se događa, ne znaju šta se dešava tamo... Pričamo da imamo milijarde za rat, a odjednom nemamo resurse? Iranci imaju neverovatne ljude, vojne umove koji su zaista neverovatni. Pripremili su se za rat bolje od nas, imaju sjajnu tehnologiju. Ne samo to, narod stoprocentno podržava svoju vladu u ovom ratu. Dok ljudi u Americi ne znaju šta se događa - istakao je Riter.

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