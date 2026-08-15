HEZBOLAH PONOVO ZAPRETIO: Na izraelske napade odgovorićemo na odgovarajući način

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah saopštila je danas da će na nove izraelske napade u Libanu odgovoriti na odgovarajući način, pozivajući vlasti u Bejrutu da prekinu, kako je ocenila, "ponižavajuće" pregovore sa Izraelom.

Tanjug/AP/Hadi Mizban

Izrael "mora jasno da shvati da njegovi napadi, kršenja i pokušaji nametanja svršenog čina ne mogu da se nastave i da će biti dočekani odgovarajućim odgovorom", navodi se u saopštenju Hezbolaha, prenosi Tajms of Izrael.

Ta grupa, koju podržava Iran, dodala je da libanske vlasti "ne smeju da insistiraju na nastavku ponižavajućeg puta direktnih pregovora i pružanju neprijatelju besplatnih ustupaka".

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su ranije danas da su tokom protekle noći izvele vazdušne udare na infrastrukturu Hezbolaha na jugu Libana kao odgovor na napad te militantne grupe na izraelsku vojsku.

"Napadi su izvedeni nakon akcije Hezbolaha usmerene protiv naših snaga u oblasti brežuljka Ali Taher, koji se nalazi unutar bezbednosne zone u kojoj deluju trupe IDF-a", navodi se u saopštenju izraelske vojske bez detalja o samom napadu Hezbolaha.



(Tanjug)