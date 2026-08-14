Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

14. 08. 2026. u 07:00

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Petak

11.30 Vinum vulvs - Medžik junajted UG 3+ (1.30)

19.00 Rozenborg - Viking |1+&2+ (1.29)
20.30 Galatasaraj - Korum 1&2-6 (1.37)

Ukupna kvota: 2.30

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