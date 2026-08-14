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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

14. 08. 2026. u 09:16

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NAŠA redakcija vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Tanjug/AP Photo/Maja Smiejkowska

Tenis

18.30 S. Baez - G. Dimitrov 2 (1.70)

19.00 E. Arango - V. Vilijams ukupno gemova -20.5 (1.88)

Ukupna kvota: 3.20

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