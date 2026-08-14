TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
NAŠA redakcija vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Tenis
18.30 S. Baez - G. Dimitrov 2 (1.70)
19.00 E. Arango - V. Vilijams ukupno gemova -20.5 (1.88)
Ukupna kvota: 3.20
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