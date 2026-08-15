EMOTIVNE ZABLUDE I FINANSIJSKE PREVARE Horoskop "Novosti": Evo koji su znaci na udaru planeta ljubavi, novca, moći i sukoba
VENERA, planeta lepote, ljubavi, novca i uživanja, do 10. septembra prelazi preko Vage, simbola braka, partnerstva i javnosti, u kome se oseća kao kod kuće, jer je to znak kojim vlada.
Osim u Vagi, njen uticaj naglašen je i u Biku i Ribama, zbog čega su i ova tri znaka najviše pod njenim uticajem.
I to bi bilo lepo, da nema otežavajućih aspekata sa tranzitnim planetama, koji Veneri kvare račune. Tokom ove nedelje, ona obrazuje više aspekata, među kojima su kvadrat sa Marsom u Raku (egzaktan 17. avgusta), opozicije sa retrogradnim Neptunom (do 19. avgusta) i retrogradnim Saturnom u Ovnu (egzaktna opozicija 21. avgusta), kao i trigoni sa retrogradnim Plutonom u Vodoliji (do 18. avgusta) i Uranom u Blizancima (do 21. avgusta). Ovi aspekti će najviše uticati na Vage, Vodolije, Lavove, Blizance, Ovnove, Rakove i Jarčeve.
Rak je znak Marsovog pada u kome je njegov uticaj oslabljen, a ove nedelje pravi izazovne aspekte sa Venerom, Neptunom i Saturnom, formirajući T-kvadrat (opozicija i dva kvadrata). Mada Mars svake druge godine prelazi preko znaka Raka, sada je prvi put (posle 164 godine) u izazovnom aspektu sa Neptunom u Ovnu, a posle gotovo tri decenije i sa Saturnom u Ovnu. Ovi aspekti intenziviraju porodične probleme, nasilje u porodici, agresivnost partnera i donose probleme u komunikaciji. Zato je neophodan dodatni oprez, naročito u periodu između pomračenja Sunca (12. avgusta) i pomračenja Meseca (28. avgusta).
Kvadrati između Marsa, Venere i Neptuna, upozoravaju na ljubavne zablude (idealizovanje partnera, razočaranja) i probleme sa finansijama (opasnost od prevara). Mars predstavlja i seksualnu moć, zbog čega će muški libido do 28. septembra biti slabiji, dok će ženski narednih 17 dana biti jači zbog Venere u Vagi, znaku kojim vlada. Na žalost, to će biti i jedan od razloga muške agresivnosti (loše aspektovan Mars u Raku govori o iskompleksiranim muškarcima i alkoholičarima), svađa sa bračnim partnerom i roditeljima, nasilja nad ženama i femicida.
Trigon između Venere i Plutona, planeta novca i moći, u Vodoliji, do 18. avgusta donosi značajne kontakte sa uticajnim osobama i uvećanje prihoda. Venera, do 19. avgusta, pravi i opoziciju sa zavodljivim Neptunom, planetom romantike, tajni i obmana, u Ovnu, znaku u kome je njegov uticaj oslabljen. Donosi platonske i tajne ljubavi, ali i razočaranja zbog idealizovanja partnera. Upozorava i na opasnost od finansijskih prevara, zato pazite kako rukujete novcem, kako vas neko ne bi obmanuo. Ne pozajmljujte novac nikome i pazite šta potpisujete, naročito ako ste rođeni na početku Vage, Ovna, Raka ili Jarca. Ovaj aspekt podstiče kreativnost i donosi umetničku inspiraciju zbog čega jedino odgovara piscima, pevačima, slikarima, muzičarima.
Venera u trigonu sa Uranom, planetom iznenađenja, do 20. avgusta donosi dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, ali i priliku za iznenadni ulazak u ljubavnu vezu s nekim iz kruga prijatelja ili preko interneta, koja ipak neće potrajati.
Venera i retrogradni Saturn 21. avgusta obrazuju egzaktnu opoziciju, koja upozorava na probleme u partnerskim odnosima, i poslovnim i ljubavnim. Saturn simbolizuje prepreke i ograničenja, a Venera novac i emocije, a kada se nađu jedna nasuprot drugoj preovlađuje uticaj sporog, teškog Saturna, što donosi erotsko hlađenje prema partneru, nerazumevanje, svađe, raskid, razvod, ali i povratak bivših partnera.
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