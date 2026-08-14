VUČIĆ I LI MING OBIŠLI EKSPO 2027: Predsednik poslao važnu poruku radnicima, pa odgovorio na ključna pitanja za Srbiju i naš narod (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru EXPO projekta. Oni su takođe doručkovali sa radnicima, a predsednik se potom i obratio prisutnima, te odgovorio na važna novinarska pitanja.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik odgovara na pitanja novinara

Predsednik se ponovo zahvalio svima.

- Lepa slika kada Kinezi i Srbi zajedno doručkuju i rade. U periodu pred nama će biti više od 5.000 ljudi dnevno na ovom mestu u želji da završimo sve do 1. decembra - rekao je on.

O Crnoj Gori i naslovima da sve više zvaničnika može "Vučiću da pokažu zube"

- Ja sam mislio da žele da pružaju ruku, a ne zube, to nije pristojno. Voleo bih da žele pomoći bratskom srpskom narodu, da nisu želeli da učestvuju u svakoj hajci protiv Srba ali različite su naše pozicije. Imate CG koja je priznala tzv. Kosovo, Srboju koja nije i neće, Crnu Goru koja je članica NATO i Srbiju koja to neće da bude. Treće, imate CG koja je uvela bespogovorno sve sankcije Rusiji, a Srbiju koja to nije i neće. Sve ostalo je neretko manipulacija i ne želim niša loše da govorim o njima. Znam da im teško pada činjenica da smo zaostali 50% po pitanju prosečnih plata, a da smo danas ispred njih i želim to i njima - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

O Nemačkog finansiranja tzv. Kosovske policija

- Što se tiče Kosova i Metohije, nije pitanje samo Nemačke, pitanje je i mnogih drugih zemalja, oni žele po svaku cenu da vide nezavisno Kosovo i žele pritisak na Srbiju da izvrše što je moguće veći kako bi priznala nezavisno Kosovo - to se neće desiti bez obzira na to koliko pritisak bude bio velik, bez obzira na to kako i koliko Srba budu tukli, proterivali i o svemu tome ćutali. Oni su juče čak i izmislili priču da su se Srbi međusobno potukli pa su to posledice za Nenada Raškovića. Nema laži kojom se poslužiti neće, ali mislim da to mnogo govori o njima i njihovim slabostima.

O blokaderima i protoestu u Valjevu

- Volim da stvari obeležavamo radom, izgradnjom, ujedinjavanjem, a ne produbljivanjem podela. Zadovoljan sam da je juče bilo malo ljudi u Novom Sadu. Najviše oko 1148, pošto dobijemo podatke. A pozivali su danima... To pokazuje da kao narod sazrevamo, i da ne želimo da učestvujemo u nasilju... Svako ima pravo na proteste i nikada nismo ni zvučne ni vodene topove izveli na narod, nikada policija nije tukla ljude osim kad je bila žestoko napadnuta i tada je odogavarala minilanom silom. Mi nećemo da protestujemo protiv njih, nećemo da obeležavamo užasne dane i pokazujemo šta je to što su radili našoj zemlji, već da radimo i gradimo - rekao je Vučić.

Na pitanje N1 o tome da li je policija prekoračila ovkašćenja Vučić kaže:

- Hvala na tom pitanju, mislim da je veoma važno. I sada ću pokušati da ukažem na razliku između mene i vas. Ja nemam problem sa tim da kažem da svako koje odgovoran za prekoračenje u svojim ovlašćenjima treba da odgovara. Ukoliko se dogodilo da je bilo ko prekomernom silom dobio udarac više, dva ili tri, meni je zbog toga izuzetno žao. I to lice treba, zna se kako ide, treba da odgovara. Ali mi je zanimljivo nešto drugo. Vi ste sada slušali priče i majki i očeva i učesnika u nasilju koje su ti ljudi pravili, mogli ste da vidite mnogo svedočanstava u izvanrednom filmu Andree Veskov na Informer televiziji. Mnogo svedočanstava o batinjanju policajaca, napadima na policajce, pretnjama. Plašim se da imamo veoma jednostran pristup. Sa druge starne, za mene je zastrašujuće da vi ćutite, nećeta da pokažete, a posao bi vam bio kao odgovornom mediju da pokažete kako je čitava jedna zgrada spaljena zahvaljujući tim demonstrantima, da su bili ugroženi životi ljudi, demokratija. Nemojte da mi govorite kako ste izveštavali, jer ste i tog dana izveštavali da je teško povređen, pred smrt, i nalazi se u privatnoj klinici jedan 16-godišnji dečak, ali da zle vlasti o tome ćute. I nikada niste rekli - izvinite. Ja sam hiljadu puta rekao - izvinite. Za vas ta reč ne postoji. Dozvoljeno je sve onima koje podržavate - da spaljuju, tuku, ubijaju... Drugimo nije dozvoljeno ni da se brani. To više nisu dvostruki standardi, to je poziv na linč neistomišljenika. Poziv na maltretiranje svih onih koji se drznu da kažu - izvinite, nismo baš srećni sa tim da nam politika Pola Pota bude dominantna u našoj zemlji, u kojoj će kominternovski plenumi da nam odlučuju o budućnosti. Hoćemo da imamo demokratske institucije i pravo na naše mišljenje. Nikada ne bežim od odgovornosti države gde je ima, ali nemojte da bežite od odgovornosti oni drugih, koji su policajce maltretirali i počinili brojna krivična dela. Završiće se izbori, pobedićemo na tim izborima ubedljivije nego što očekujete. Kada se završe izbori, nama je potrebna ujedinjena zemlja. Potrebno je da nastavimo da radimo, zemlju guramo napred, da gledamo kako da živimo bolje. Što niste rekli građanima koliko je ljudi bilo sinoć u Novom Sadu, što ste ih obmanjivali slikajući preko glava, rekao bi čovek to su reke ljudi. U piku manje od 1150. Neće ljudi više nasilje, shvatili su da je to bila velika greška - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Vučić o narativu o "policijskoj brutalnosti nad demonstrantima" ukazao je da svi demonstranti čeznu za reakcijom policije.

- Setite se bednih trikova, nose cvet policijacu, dajte skinite uniformu, pređite na našu stranu, ovo su naša braća i sestre, jao slikaćemo lepu devojku koja će sa ružom da stane ispred njega, to je još od rušenja Musadeka u Iranskoj revoluciji... Sve isto. Da biste podstakli javnost, da biste podigli vatru, da ubacite iskru u vatru morate da pričate o policijskoj brutalnosti... To je dehumanizacija policajaca i celog sistema. To su trikovi koji postoje 73. godine u modernom vremenu. Nema revolucije obojene bez toga. Moraju da slažu da je neki dečak prebijen, na samrti, izlomljen... To je uvek deo priče o obojenim revolucijama. Sećate se Tunisa i Egipta i revolucija, uvek isto. Milion puta viđeno... Oni to moraju da rade. Šta će sada, moraju da ponavljaju da im se desilo to pre godinu dana. Ajse glasajte za nas, ne znamo ni za šta glasamo, ali eto nama se sviđa da budemo protiv. Šta ćemo da gradimo, pa ništa, ali znamo da rušimo i spaljujemo. Što se tiče policijske brutalnosti, bio sam žrtva, ali nikada nisam govorii protiv policije. Bio sam napadnut jer sam hteo da proštem do RTS i tada je ubijen Ranko Panić. Gospodin Bogdanović je upucan od strane studenata blokadera ispred Skupštine i nikada nisu rekli izvnite niz a to, ni minut ćutanja za Milicu Živković, nikada ih ništa nije interesovalo... Živimo u svom mehuru - rekao je on.

Vučić kaže da će danas ponovo ići da poseti Nenada Raškovića, te da tzv. Kosovo pribegava monstruoznim lažima, a međunarodna zajednica i dalje ćuti.

- Zamislite da je neko došao sa takvim leđima i rekao da je to uradila beogradska policja, zamislite na kojim bi to sve naslovnicama bilo... Ali mi Srbi im valjda nismo ljudi, mi smo parija i moramo da učinimo sve što traže od nas da bismo bili ljudi, a do tada nećemo biti ljudi. E pa jesmo, i nećemo da vas slušamo ni da vam služimo, jer ćemo da štitimo svoje nacionalne interese. Videli ste hajku na mene kada sam pomenuo nešto što je legitimna ideja Bošnjaka za izgradnju hidrocentrale kod Ribarića, koja delimično menja tok Ibra. A zašto? Pa jer svaku srpsku ideju otpora morate da suzbijete u korenu. Srbin ne sme da bude Srbin, posebno Srbin na KiM ne sme da bude Srbin, mora da bude Kurtijev ili Rašićev. Ne sme da ima Beograd kao glavni grad, već Tirani i Prištinu, i Brisel u zagradi... Ali oni žele samo Beograd, ne Tiranu, i uvek će tako da bude - rekao je on.

O izjavi Nenada Čanka kaže da gotovo svi tako misle iz studentko-blokaderskog pokreta.

- Oni bi želeli i konfederalizovanu crkvu, policentrično srpstvo, da SPC bude rasparčana i o tome sam govorio... Kad kažu oni sa Rusijom, ma idite bre gde hoćete. Nismo vam ni reč rekli kada ste ušli u NATO. Žao mi je i teško što ste priznali tzv. Kosovo pa mi još držite patriotske pridike. Da pričate o oruđu ioružju ali ćete zato da uvedete sve moguće sankcije... Problem je što se dive se oni našoj hrabrosti i pošto je tako moraju da je sruše tu politiku. Dive se ekonomskom uspehu i mnogo se sekiraju zbog toga. Molim ih da preuzmu naše recepte. Nećemo da produbljujemo podele, govorićemo pristojno na racionalan način o svemu... Naši protivnici imaju najskuplje prostorije u Srbiji, odakle im pare, ne znam, valjda nikome ne moraju ni da objašnjavaju... Mi ćemo da se trudimo da idemo u narod, slušamo građane i na kraju uz pomoć građana da pobedimo. Srbija će nastaviti da radi i da se gradi - poručio je Vučić.

Obraćanje Vučića

- Dragi radnici, mnogo vam hvala na trudu, vi ovde pravite istoriju ne samo Srbije, već i vaših kompanija i vašu ličnu... Zajednički radite na jednom istorijskom projektu i verujem da ćemo sve to moći da završimo na vreme. Hvala za sve neprospavane noći, za sve dane kada ste morali da radite i po 40, kišne dane kada ste u blatu izvodili radove. Siguran sam da će svako od vas da se diči i ponosi onim u čemu je učestovovao. Kada budete prolazili pored Ekspa, moćićete svojoj deci i unucima reći da ste učestvovali u pravljenu istorije - rekao je Vučić te zahvalio Li Mingu na radnicima i saradnji.

Zahvalio se i predstavnicima srpskih kompanija koji pokazuju zašto Srbija najbrže raste.

- 14. septembra ćemo ići sa isplatom penzionerima. Od 7. septembra prijave kreću... Obavestićemo vas koliko smo zaradili i koliko možemo da povećamo plate i penzije od decembra i januara iduće godine - rekao je Vučić.

Predsednik je još jednom zahvalio svim radnicima.

- Hvala na trudu i radu, hvala vama novinari što poklanjate pažnju nečem što će biti najveći događaj 2027. Hvala svim građanima Srbije i Kine. Živela Srbija! - rekao je Vučić za kraj.

Predsednik Vučić, ambasador Li Ming i ministar Mali su potom seli da doručkuju sa radnicima, te porazgivarau sa njima.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik je posetio i na druge situacije kada je Kina pokazala da je prijatelj Srbiji.

- Ima ljudi koji su posvećeni, ja sam im zahvalan i koji rade taj posao, od ministra Malog pa dalje... - rekao je Vučić, te dodao da veruje u rezultat.

- Ako budemo mogli to da imamo da se 1. decembra pohvalimo to će da bude... Vi pravite vatromet. Jel ima bazen da skočim običen? Nema... U Savu ćemo. E ako bude sve kako treba ja ću u Savu u novemrbu da skočim obučen obećavam ljudima, od sreće, briga me što je hladno... Ovo sa zelenilom pojačajte. Uzmi tu opkladu i pojačajte to - rekao je Vučić, te opet napomenuo da nema dovoljno cveća.

- Dva puta bih se udavio čekajući tvoju pomoć - našalio se Vučić na račun ministra Malog.

Vučić kaže da treba razgovarati sa sindikatima oko minimalca.

- Ako bude bilo povećanje 9,2 povećanje minimalca, isto toliko ćemo mi preuzeti na sebe... Izlazimo u susret. To je oko 13 milijardi godišnje na teret naš - rekao je Mali.

Obraćanje Li Minga

Pre predesnika obratio se Li Ming koji je istakao da mu je drago što je došao danas da poseti gradilište. Podsetio je da pre par godina ovde ništa nije bilo.

- Ovo gradilište je danas veliko i svi ovi objekti mogu da se vide. Ekspo će biti velika prilika za Srbiju i kineksa Vlada se nada da će biti uspešno održana i završena - kazao je on.

Dodao je da su na projektu uspešno radile srpske i kinekse kompanije, i trudile se da se sve uspešno završi.

- Ušli smo u poslednju fazu izvođenja radova i nadam se da ćemo ispuniti zahteve predsednika za ovaj projekat - rekao je on te na kraju na srpskom poručio "živela Srbija, živela Kina!"

Vučić i Li Ming stigli na gradilište

Predsednik Vučić i amabasador Kine Li Ming stiglu su na gradilište projekta Ekspo, gde je planiram obilazak radova i doručak sa radnicima.

Sa njima je u obilasku i ministar finansija Siniša Mali, koji je predsedniku predstavio dokle su trenutno radovi stigli i kakav je plan obilaska za danas.

- Zona B je ključ Ekspa - rekao je Mali, navodeći da će tamo biti svi ključni sadržaji.

Predstavnik kineske kompanije je istakao da još radnika stiže na teren, shodno tome da je obim posla veliki i da ima puno sitnih stvari koje treba da se obave.

- Važno za nas je da požurimo i ubrzamo sve. Vidite ogroman napredak u odnosu na prošli put, iako s polja ne izgleda tako. Brinemo mnogo. Imao sam pre dva dana satsnaka sa Li Mingom i zahvalan sam kineksim kompanijama što dovode nove radnike... Dolaze radnici iz Kine ali i naše kompanije povećavaju broj radnika. Neki vlasnici kompanija su se uozbiljili, počeli da spavaju tu u kontejnerima i po ceo dan biidi tu. Ne zaboravite da imamo 3 i po meseca do predjae ključeva. Ostalo nam je ozelenavanje što ne možete da radite u decembru... Uzdamo se u podršku kineksih prijatelja, dolaze 400, pa hiljadu novih ljudi i verujem da ćemo uspeti u tome. Moramo da budemo najbljoi mogući domaćin, novac smo odvojili, samo je pitanje da li možemo da stignemo - kazao je Vučić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On ističe da je najkompliovanija izvedba našeg nacionalnog paviljona.

- Ostaje na Tristan na Savi i sve to da spojimo i okolne radove... Pruga će biti od Ekspa do aerdoroma i od aerdoroma do centra grada to će biti do Nove godine - naveo je predsednik.

Vučić dodaje da se mnogo sekira i brine zbog velike odogovornosti.

- Verujem u Srbiju i u naše kinekse prijatelje i da možemo da završimo sve. Odavno smo srušili rekord prijavljenih zemalja. I to je problem, time se Siniša bavi. Gde ćemo restorane, gde će biti hostese, i oni koji će predstavljati paviljone. Ovo je velika prilika za mlade ljude da nauče ne samo o Beogradu i svojoj zemlji već i diplomatiji, da se upoznaju sa svetom ... - kazao je on.

Predsednik kaže da će tu mladi imati priliku da vide ono što neko čeka ceo život.

- Kinezi sada kreću u kampanju da pozivaju mlade da budu volonteri - dodao je Mali.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik kaže da će obeležja u Ekspu morati biti napisana na najmanje 6 jezika.

Vučić kaže i da stadion napreduje brzo, te da su unutrašnji radovi za sada dobri i da se popunjavaju tribine.

Predsednik je pokazao da je zgrada sa stanovima gotova, ali i da se gradi i hotel na kome su radovi još u toku i da će imati 400 soba i da će biti drugi najveći hotel u Srbiji po broju soba.

- Sobe ćete moći uskoro da obiđete imaju predivne terase. Pokušavam da razmislim, pošto imamo sukob između Vlade i mene, on bi hteo da proda to sve, ja bih da damo onome kome je potrebno to je sukob koncepcija - pojasnio je Vučić, na pitanje novinara o tome šta će biti sa stanovima posle Ekspa.

- Nakon Ekspa mi ćemo te stanove srediti i onda kako odluče tako će biti - dodao je Mali.

Vučić je istakao da će izbori biti u okotobru ili novembru, na pitanje kineske novinarke.

Kada je reč o ozelenjavanju, Vučić kaže da mora da bude više cveća.

- Nije bilo teško pogoditi jer ste varali na slici. Napravite to - rekao je Vučić.

Mali je poručio da je Promenada skoro pa gotova.

U julu 2023. su počeli radovi, dodao je Mali i istakao da su za 3 godine mnoge stvari urađene. Potom je usledio obilazak kineksog paviljona.

Srpski paviljon će biti najveći, potvrdio je Vučić te dodao da je zato i najkomplikovaniji za izradu.

- Biće veliki i američki, nemački, ruski, svi će biti veliki - kazao je predsednik.

Mali kaže da je potrebna ogormna koordinacija u narednih par meseci.

- Neću ja to od nervoze da doživim - našalio se Vučić.

Mali je pojasnio da se postavljju granitne ploče po celom Ekspu i da poprima taj deo konačni oblik.

- Opet još mnogo nije urađeno... Vidi se iz daleka, ali prvi decembar je sutra. Tri i po meseca, i ovo mora da sija. Ne mora stadion do tada, ali i oni napreduju. Biće velika trka sa vremenom, mnogo nevroze. Radimo velike stvari za budućnost zemlje. Moćićemo da privlačimo bezbroj turista, što kažu "sky is the limit". Da nismo ovako radili brzo i pod pritiskom, ne bi smo to uspeli. Pitaju me može li bez pritiska. Ne može. Nemoj da kukaš zbog pritiska, to moraš da izdržiš i istrpiš - kazao je on.

- Zamislite na sve ovo kada dođe još hiljadu radnika iz Kine - rekao je Vučić, te dodao da se pretežno radi u dve smene, ali da Kinezi rade u tri te da naše kompanije to ne mogu da isprate.

Mali kaže da se prostor između hala popunjava i da se grade aneksi.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Ovde će biti mnogo restorana ovih poznatih, bolje znate nego ja - kaže Vučić.

- Kraj septembra, polovina oktorbra biće završeno... Toliko je bilo izmena i novih stvari koje su saznali, promenili, uradili, ima 690 hiljada bruto kvadrata za tri godine - kazao je Mali.

Vučić isitiče da je najveći problem u nacionalnom paviljonu.

- Biće prava lepotica i dragulj Ekspa ali najsporije ide - dodao je Vučić.

Mali je pomenuo i da se ubrzavaju radovi na upravnoj zgradi, kako bi službe što pre došle u nju i krenulo se sa probama.

- Za mesec dana ćemo da pođemo da vidimo šta se radi na Savi. Gde ćemo da imamo besposadna vozila, bespilotne letelice, gde će biti te demo vožnje i ostala čuda. 28. ili 29. avgusta otvaramo fabriku robota. Ne odustajemo ni od čega, već pokušavamo da psotignemo sve - kazao je Vučić.

Dodaje da će u Eskpu biti roboti iz Srbije koji će da služe i čiste.

- Za noć očiste sve ono što mi kao ljudi isprljamo tokom dana - rekao je on.

- Biće to lepa slike nove tehnolgije u Srbiji pred celim svetom - dodao je Mali.

- Ako ne verujete u svoje snove i to da možete da uradite i postignete ciljeve više od onoga što drugi predviđaju, nikada ih nećete ostvariti. Naravno da sam verovao. Kada pogledate Beograd na vodi to čudesno izgleda... Kada letitie helikopterom vidite da je to najosvetljenije, tu dolazi najveći broj turista. To možete samo ako verujete u svoje snove. Mnogi su kritikovali ne sanjajući da možemo to da napravimo. Ovo je na ponos cele Srbije. Videli ste juče, iz Despotovca dolaze lajsne. To je sve Ekspo i ono što smo postigli, da omogućimoposao i zaradu našimkompanijama, ali i naučimo od kineskih, da vidimo kako rade. Naša zemlja izgleda drugačije. Kada vidite kako ovo izgleda to je neverovatno... Posle Ekspa možemo da oragnizujemo kakvu god hoćete konferenicju u svetu. Samo da podsetim koliko je bilo kuknjave oko sajma i svega. Imaćete i Boegradsko oko, potpuno novo lice grada. Bez obzira što su mnogi pokušali da nas zaustave nisu uspeli. Normalan čovek to ne može da razume. Vaše je da gurate napred i sanjajte velike snove i pokažite odlučnost u ostvarenju. Kada verujete u nešto i trudite se svom snagom da ostavire onda to možete... Kada čujem u fudbalu ili košarci da igrači nisu oizrdžali pritisak, onda nemoj da se baviš time. Koliko god neki radili protoiv, imali objektivnih problema od kovida, suša, poplava, sankcija, naftanoj insutriji, bez obzira na sve mi ćemo uspeti i nemojte da smetnete sa uma, šta god neko govorio Srbija je najbrža rastuća ekonomija u Evropi... To su stvari koje našu zemlju izdvajaju i koji će da privuku investitore i turiste. Za to morate da radite i da se broite - kazao je on.

Predsednik dodaje da od '61. godine Srbija nije mogla da ima i nije ni imala tkavu promociju kao što će biti Ekspo.

- Mi živimo budućnost, samo što to ponekad ne želimo da vidimo - kazao je Vučić te dodao da je važno imati i strah od neuspeha koji će nas uvek terati napred.

- To su tektonske promene u našem drutvu, bez podrške kineksih prijatelja i predsednika Sija to ne bismo mogli - rekao je on.

- Svi će želeti da budu deo Ekspa... Sećate se da su pričali da niko neće ni u Beograd na vodi, sada ni temelj ne udare stan se proda... Znate li kako će ovo divno da izgleda... Biće problem kada se ljudi naviknu na ove standarde da odu negde drugo. Kada odu na drugi stadion želeće da vide sve što i kod kuće. Da pogledaju propuštenu šansu, odluku Srbije, da pojedu da popiju... Menja se standard ljudi, oni traže više i to morate da ispunjavate... Sve je drugačije, morate da se prilagodite - rekao je Vučić na pitanje novnara o tome kako deca ne treba da učestvuju na Eskpo.

Predsedik kaže da će popodne održati sastanak i da se razimira ono što je urađeno poslednjih dana i da se izdaju nalozi za rad.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Nacionali paviljon će biti remek delo - rekao je Mali.

Vučić kaže da će se Srbija truditi da ponudi nešto te da će konkurencija biti jaka, pominjući kinekse robote i automobile.

- Biće svetsko čudo - dodao je Vučić objavšeavajući kako će izgledati nacionalni paviljon.

Mali je potom predstavio šta su spremili za đake i šta ih očekuje početkom septembra.

Reč je o loptama i rancu sa školskim prioborom.

Ekspo 2027 je specijalizovana svetska izložba koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Glavna tema ove manifestacije je „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, a pripreme i gradnja velikog kompleksa u Surčinu su u toku.

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