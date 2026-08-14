ORGANIZATORI PRELOMILI: Poznat termin prvog meča Novaka Đokovića na mastersu u Sinsinatiju!
Rival srpskog tenisera u drugom kolu biće Argentinac Tijago Augustin Tirante.
Srpski teniser Novak Đoković već u subotu izlazi na teren ATP Mastersa u Sinsinatiju!
Ovakvu odluku doneli su organizatori, pošto će osvajač 24 grend slem titule u drugom kolu turnira igrati protiv Tijaga Augustina Tirante iz Argentine.
Srpski as će na Centralni teren u ranom delu jutarnjeg programa, jer je njegov duel postavljen kao drugi, odmah posle meča ženskog singla, Zejnep Sonmez (Turska) - Amanda Anisimova (SAD), koji počinje u 11.00 časova po lokalnom, odnosno od 17.00 sati po srednjeevropskom vremenu.
Prema tome, Novak Đoković na teren neće pre 18.30 časova po srpskom vremenu, odnosno od 12.30 časova po lokalnom u Sinsinatiju.
Posle Srbina i Argnetinca, uslediće mečevi Amerikanca Tomija Pola i Hubija Hurkača iz Poljske, a u večernjem delu će se sastati Pejton Stirns iz SAD i Klara Tauson iz Danske, kao i Nemac Aleksander Zverev protiv Kamerona Norija iz Velike Britanije.
Od srpskih predstavnika igraće i Miomir Kecmanović protiv Flavija Kobolija iz Italije, taj meč je prvi na Grendstendu od 17.00 časova po srednjeevropskom vremenu.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
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