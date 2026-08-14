MORAMO DA UBRZAMO RADOVE, BLIŽE SE ROKOVI: Vučić zagrmeo tokom obilaska radova na EXPO, Srbija munjevito hrli u budućnost!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište kompleksa EXPO 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom, a nakon obilaska poručio da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko tri i po meseca.

Foto: Novosti

Vučić i Li Ming su tokom posete obišli radove na kompleksu, a potom doručkovali sa srpskim i kineskim radnicima koji učestvuju u izgradnji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Predsednik je istakao da je neophodno angažovati dodatne ljude i nastaviti sa ubrzavanjem radova kako bi sve bilo završeno u predviđenim rokovima.

NACIONALNI PAVILjON

Vučić je posebno govorio o Nacionalnom paviljonu, za koji je naveo da trenutno predstavlja najveći problem kada je reč o dinamici radova.

„Najveći problem je u Nacionalnom paviljonu. Veoma važan, biće lepotica, pravi dragulj celog Ekspa kako je zamišljen, ali najsporije ide. Sad su nešto ubrzali“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu moraće da se radi još intenzivnije kako bi se ispoštovali svi postavljeni rokovi.

„SRBIJA MORA DA BUDE NAJBOLjI DOMAĆIN“

Predsednik je tokom obilaska poručio da EXPO 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin.

Poseban značaj u realizaciji projekta ima saradnja sa Kinom, a Vučić je danas istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme.

„Čelično prijateljstvo“ Srbije i Kine, kako ga je nazvao Vučić, prema njegovim rečima predstavlja osnovu za nastavak saradnje dve zemlje.

ŠTA NAS ČEKA U NAREDNIM MESECIMA?

EXPO 2027 u Beogradu biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a specijalizovana izložba biće organizovana u Surčinu. Glavna tema biće „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

Pored samog izložbenog kompleksa, veliki broj infrastrukturnih projekata povezan je sa pripremama za EXPO, a državni vrh je više puta naglašavao da je cilj da Beograd tokom manifestacije bude spreman da primi veliki broj gostiju iz celog sveta.

Današnji obilazak tako je bio pre svega signal da ulazimo u jednu od najvažnijih faza izgradnje – rokovi su sve bliži, a prostora za usporavanje više nema.