MORAMO DA UBRZAMO RADOVE, BLIŽE SE ROKOVI: Vučić zagrmeo tokom obilaska radova na EXPO, Srbija munjevito hrli u budućnost!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište kompleksa EXPO 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom, a nakon obilaska poručio da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko tri i po meseca.
Vučić i Li Ming su tokom posete obišli radove na kompleksu, a potom doručkovali sa srpskim i kineskim radnicima koji učestvuju u izgradnji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Predsednik je istakao da je neophodno angažovati dodatne ljude i nastaviti sa ubrzavanjem radova kako bi sve bilo završeno u predviđenim rokovima.
NACIONALNI PAVILjON
Vučić je posebno govorio o Nacionalnom paviljonu, za koji je naveo da trenutno predstavlja najveći problem kada je reč o dinamici radova.
„Najveći problem je u Nacionalnom paviljonu. Veoma važan, biće lepotica, pravi dragulj celog Ekspa kako je zamišljen, ali najsporije ide. Sad su nešto ubrzali“, rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima, u narednom periodu moraće da se radi još intenzivnije kako bi se ispoštovali svi postavljeni rokovi.
„SRBIJA MORA DA BUDE NAJBOLjI DOMAĆIN“
Predsednik je tokom obilaska poručio da EXPO 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin.
Poseban značaj u realizaciji projekta ima saradnja sa Kinom, a Vučić je danas istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme.
„Čelično prijateljstvo“ Srbije i Kine, kako ga je nazvao Vučić, prema njegovim rečima predstavlja osnovu za nastavak saradnje dve zemlje.
ŠTA NAS ČEKA U NAREDNIM MESECIMA?
EXPO 2027 u Beogradu biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a specijalizovana izložba biće organizovana u Surčinu. Glavna tema biće „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.
Pored samog izložbenog kompleksa, veliki broj infrastrukturnih projekata povezan je sa pripremama za EXPO, a državni vrh je više puta naglašavao da je cilj da Beograd tokom manifestacije bude spreman da primi veliki broj gostiju iz celog sveta.
Današnji obilazak tako je bio pre svega signal da ulazimo u jednu od najvažnijih faza izgradnje – rokovi su sve bliži, a prostora za usporavanje više nema.
Preporučujemo
BRUKA! Blokaderi iz Egzita organizuju festival na okupiranom delu Kipra
14. 08. 2026. u 18:20
NAPADNUTE PROSTORIJE SRS: Vandalski čin blokaderke (VIDEO)
14. 08. 2026. u 16:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)