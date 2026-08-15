Politika

ANS: „Mirno“ protiv nasilja - uz pretnje da će novinarki polomiti kosti

Novosti online

15. 08. 2026. u 16:28

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ANS je osudila pretnje novinarki Informera Branki Lazić.

АНС: „Мирно“ против насиља - уз претње да ће новинарки поломити кости

Foto: Printscreen | LOGO

Maske su pale.  Na protestu koji nazivaju „mirnim“ i „protiv nasilja“, novinarki Informera Branki Lazić pretili su da će joj polomiti kosti i pokušali fizički da je napadnu.

Dve žene nasrnule su na Branku, vređale je, jedna je pokušala da je šutne, a potom je prema novinarki krenulo još dvadesetak ljudi. Veći napad sprečila je policija u civilu.

Kakvo je to „ne nasilju“ kada se novinarki preti lomljenjem kostiju? To nije protest protiv nasilja – to jeste nasilje.

ANS zahteva da svi koji su pretili i nasrtali na Branku Lazić budu identifikovani i procesuirani.

Dosta je targetiranja novinara. Dosta je pretnji. Dosta je nasilja pod maskom „mirnih protesta“.

ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE – ANS

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