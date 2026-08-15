BEZ STRAHA OD NASILJA BLOKADERA, ZA UJEDINJENU SRBIJU: Ana Brnabić obišla štandove SNS u Beogradu

PREDSEDNICA Skuštine Srbije Ana Brnabić objavila je da je jutros obišla štandove Srpske napredne stranke i razgovarala sa prisutnim građanima.

copyright/printscreen

Obišla ih je na periferiji Beograda - Ledine, Surčin, Blok 44, Ripanj - da "pruži ruku i lično se zahvali onima koji se nisu uplašili blokaderskog nasilja i nisu prihvatili njihovu politiku mržnje i podela".

- Danas koristim ovo subotnje prepodne da obiđem naše ljude, naše članove stranke, aktiviste, simpatizere širom Beograda, od Ledina preko Surčina, bloka 44, da se zahvalim ljudima na svoj borbi, na tome što neumorno rade, što su na štandovima i što razgovaraju sa ljudima. Posebna mi je čast i posebno zadovoljstvo kada se vidim sa našim građanima, da im stisnem ruku i da im se zahvalim.

Istakla je da Srbija ostaje ujedinjena i da će kao takva uvek pobediti!

(24 sedam)