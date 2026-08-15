JEDNA STVAR JE KLJUČNA: Vaš stan možda vredi bogatstvo - Ova formula otkriva pravu cenu!
U DRUGOM tromesečju 2026. godine cene stanova u Republici Srbiji nastavile su da beleže rast, umerenim i stabilizovanim tempom.
Ukupna godišnja stopa rasta cena stanova iznosila je 5,25%, pri čemu su cene podeljene na sledeći način:
- Novoizgrađeni stanovi: rast od 3,86%
Tržišna aktivnost, merena ukupnom vrednošću prometa u drugom tromesečju 2026. godine, beleži međugodišnji rast, dok broj kupoprodaja beleži smanjenje.
Broj ugovora u kojima su prometovani stanovi iznosio je 11.938 (5,8% manje nego u istom periodu prethodne godine), uz ukupnu vrednost od 1,3 milijarde evra (7,7% više nego u istom periodu prethodne godine).
Analiza po regionima
Gledano po regionima u Srbiji, u drugom tromesečju zabeleženi su sledeći rezultati:
Beograd: Najveći rast vrednosti prometa od 12,6%, uz smanjenje broja ugovora od 2,5%. Međugodišnji rast cena iznosi 5,65%.
Vojvodina: Vrednost prometa porasla za 3,2%, a broj ugovora se smanjio za 6,8%. Međugodišnji rast cena iznosi 4,86%.
Šumadija i Zapadna Srbija: Rast vrednosti prometa od 1,9% i smanjenje broja ugovora od 6,2%. Međugodišnji rast cena iznosi 4,28%.
Južna i Istočna Srbija: Blago smanjenje vrednosti prometa od 0,4% uz smanjenje broja ugovora od 11,8%. Ipak, na regionalnom nivou, međugodišnji rast cena ovde je najizraženiji i iznosi čak 6,21%.
Evropski kontekst
Prema poslednjim dostupnim podacima objavljenim na sajtu Eurostata, u Evropskoj uniji indeks cena stambenih nepokretnosti u prvom tromesečju 2026. beleži rast od 5,13% međugodišnje.
Dok je u jednoj od ukupno 27 zemalja EU zabeleženo smanjenje cena stambenih nekretnina (Finska, -2%), u drugim zemljama zabeležen je izrazito visok, dvocifren godišnji rast cena:
- Portugal: +17,78%
- Bugarska: +14,77%
- Slovačka: +14,44%
Za razliku od dinamičnih trendova zabeleženih u određenom broju država Evropske unije, RGZ indeks cena ukazuje na kontinuirano pozitivan trend i stabilno tržište nepokretnosti u Republici Srbiji.
RGZ indeks je razvijen u skladu s međunarodnim metodološkim smernicama i obezbeđuje građanima i privredi da na jednostavan način, ažurno i besplatno prate kretanja na tržištu nepokretnosti.
Kako izračunati vrednost stana?
Formula za izračunavanje vrednosti stana:
(Cena kupovine stana × Najnoviji indeks) ÷ Indeks iz perioda kupovine = Današnja vrednost
Napomena: Indeksi za sva tromesečja od 2019. godine dostupni su u tabeli u izveštaju RGZ indeks cena stanova na sajtu Republičkog geodetskog zavoda.
Primer iz prakse:
Ako ste u drugom tromesečju 2020. godine kupili novoizgrađeni stan u Beogradu za 150.000 evra, a indeks je tada bio 113,78, dok je trenutni indeks za novoizgrađene stanove u Beogradu za drugi kvartal 2026. godine 185,07, današnja vrednost stana se računa ovako:
(150.000 × 185,07) ÷ 113,78 = 243.984 evra
Rezultat je da je vašem stanu porasla vrednost za približno 63%.
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