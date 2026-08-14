OVO STAVITE NA ZEMLJU I PROBLEMA NEMA: Ne čupajte korov iznova i iznova - Ovo je rešenje!

BAŠTENSKA tkanina i plastična folija imaju sličnu osnovnu namenu, a to je sprečavanje rasta korova, ali među njima postoje važne razlike.

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Pažljivo ste isplanirali svoju baštu do najsitnijih detalja. Znate gde će rasti šargarepa, koje će biljke biti idealni susedi vašem luku i koliko će sunčeve svetlosti tokom dana dobijati cvetne leje i stabla citrusa. Sve je spremno... barem dok ne dođete do pitanja suzbijanja korova u baštenskim stazama.

Treba li postaviti baštensku agrotekstil ili plastičnu foliju? Koje rešenje je zapravo efikasnije u sprečavanju da korov preuzme vašu baštu? Odgovor je jednostavan: zavisi od toga šta želite da postignete.

Baštenska tkanina i plastična folija imaju sličnu osnovnu namenu, a to je sprečavanje rasta korova, ali među njima postoje važne razlike.

Baštenska tkanina poznata kao agrotekstil izrađena je od isprepletanih plastičnih ili poliesterskih vlakana i efikasno suzbija korov, a istovremeno omogućava prolazak vode i hranljivih materija kroz zemljište do korena biljaka. Upravo joj tkana struktura daje veliku čvrstoću, pa uz pravilno postavljanje može da traje od pet pa čak do deset godina.

Sa druge strane, deo baštovana je izbegava zbog činjenice da je reč o materijalu proizvedenom od sirovina na bazi nafte.

Plastična folija je, nasuprot tome, napravljena od punog sloja plastike, najčešće polietilena. Osetno je jeftinija od baštenske tkanine, a pošto potpuno sprečava prolazak vode i hranljivih materija, prema iskustvima brojnih baštovana efikasnije sprečava rast korova.

Međutim, njen najveći nedostatak je to što se u zahtevnijim vremenskim uslovima znatno brže raspada.

Postoji još jedan važan nedostatak zajednički i baštenskoj tkanini i plastičnoj foliji - nijedno od ovih rešenja nije trajno. Mnogi početnici postave odabranu barijeru protiv korova i veruju da su problem rešili jednom zauvek.

Ipak, svaka zaštita će vremenom početi da se troši i propada. Ključ je da izaberete onu koja najbolje odgovara vašoj bašti i načinu na koji planirate da je koristite.

Plastična folija za privremena rešenja, baštenska tkanina za dugoročne projekte

Ako želite da uklonite veliku površinu obraslu korovom pre poboljšanja zemljišta, prvo postavite crnu plastičnu foliju. Nakon što korov uvene, uklonite plastiku i postavite baštensku tkaninu kako biste sprečili ponovno nicanje neželjenih biljaka.

Pošto plastična folija zadržava toplotu i vlagu, može biti bolji izbor za biljke koje vole toplotu, poput patlidžana ili paprika, naročito ako želite ranije da počnete sezonu uzgoja u proleće. Ipak, tokom leta treba voditi računa da se zemljište i korenje biljaka ne pregreju.

Za dugoročnu upotrebu, na primer u višegodišnjim cvetnim lejama ili ispod žbunja uz prilaz, baštenska tkanina je znatno bolji izbor. Bolje podnosi vremenske uslove i dugotrajnije je rešenje od plastične folije.

U cvetnim lejama i povrtnjacima istovremeno doprinosi očuvanju kvaliteta zemljišta, iako korov povremeno ipak može da se probije kroz njenu poroznu strukturu. Zbog toga neki baštovani preporučuju da se nakon završetka sezone uzgoja tkanina ukloni kako korov ne bi imao vremena da se razvije, a zatim ponovo postavi naredne sezone.

A šta ako na toj površini uopšte ne planirate da uzgajate biljke?

Kod malčiranja, pravljenja kamenih staza ili postavljanja ukrasnog kamenja kao pokrivača tla možda deluje da prozračnost zemljišta nije toliko važna. Ipak, pre nego što posegnete za plastičnom folijom, razmislite o nagibu terena i odvodnjavanju dvorišta, naročito ako se na njemu zadržava voda.

Pošto voda ne može da prođe kroz plastiku, može da se zadržava ispod nje ili da ispira podlogu, a sama folija će se vremenom brže raspasti.

U takvim slučajevima bolje je razmotriti postavljanje tkane stabilizacione baštenske tkanine koja omogućava prolazak vode, poboljšava odvodnjavanje i pomaže da površine prekrivene šljunkom ostanu uredne i stabilne.

(Kurir)