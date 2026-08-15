NEĐIĆ PRED MEČ IMT - RADNIČKI: Imaju kontinuitet, mi smo u specifičnoj situaciji
Fudbalski klub Radnički gostovaće u petom kolu Superlige Srbije ekipi IMT-a. U redovnom obraćanju medijima očekivanja su izneli izneo šef stručnog štaba Radničkog Marko Neđić i igrač Ivan Kostić. Neđič je naglasio da je pred njegovom ekipom jedan, jedini cilj – pobeda.
O IMT-u strateg Nišlija govorio je u superlativu.
„IMT je ekipa koja ima kontinuitet dobrih igara. Igrački kadar im je ostao na okupu. Poraženi su u poslednjoj utakmici, ali su imali tri pobede iz prve tri utakmice. Igraju direktan fudbal, moderan, gde su dobri u tranziciji. Jedna jako nezgodna i opasna ekipa sa puno individualaca koji mogu da reše ovu utakmicu. Na sve te stvari smo isto obratili pažnju i znamo šta nas čeka“.
Igrač Radničkog, iskusni čuvar mreže Ivan Kostić, kaže da očekuje težak meč, ali isto tako podvlači da veruje u svoj tim.
„Maksimalno smo fokusirani na meč i daćemo sve od sebe. Imali smo prostora u prethodne dve nedelje da odradimo dosta toga i da se spremimo za IMT, čak i kroz tu pripremnu utakmicu sa Radničkim iz Pirota. Mislim da da smo spremni, da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu i očekujem da se vratimo sa što više bodova“, rekao je Kostić.
Utakmica, IMT – Radnički, biće odigrana u nedelju, 16. avgusta od 19 sati, na stadionu „Lagator” u Loznici. Glavni sudija biće Milan Mitić.
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