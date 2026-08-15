Fudbal

NEĐIĆ PRED MEČ IMT - RADNIČKI: Imaju kontinuitet, mi smo u specifičnoj situaciji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 08. 2026. u 14:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalski klub Radnički gostovaće u petom kolu Superlige Srbije ekipi IMT-a. U redovnom obraćanju medijima očekivanja su izneli izneo šef stručnog štaba Radničkog Marko Neđić i igrač Ivan Kostić. Neđič je naglasio da je pred njegovom ekipom jedan, jedini cilj – pobeda.

НЕЂИЋ ПРЕД МЕЧ ИМТ - РАДНИЧКИ: Имају континуитет, ми смо у специфичној ситуацији

FOTO: FK Radnički Niš


„Kao i uvek stremimo ka pobedi, želimo da pobedimo. Tako će biti i u ovoj utakmici. Mi smo malo u specifičnoj situaciji pošto je odložena utakmica sa Partizanom, pa sada imamo dva gostovanja, ne igramo pred domaćom publikom. Biće sigurno teže u tom nekom smislu, ali kao što sam rekao, svaku utakmicu idemo na pobedu. U pauzi smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu. Ekipa je spremna, idemo da se nadigravamo i da izvučemo što povoljniji ishod“, ističe Neđić.

O IMT-u strateg Nišlija govorio je u superlativu.

„IMT je ekipa koja ima kontinuitet dobrih igara. Igrački kadar im je ostao na okupu. Poraženi su u poslednjoj utakmici, ali su imali tri pobede iz prve tri utakmice. Igraju direktan fudbal, moderan, gde su dobri u tranziciji. Jedna jako nezgodna i opasna ekipa sa puno individualaca koji mogu da reše ovu utakmicu. Na sve te stvari smo isto obratili pažnju i znamo šta nas čeka“.

Igrač Radničkog, iskusni čuvar mreže Ivan Kostić, kaže da očekuje težak meč, ali isto tako podvlači da veruje u svoj tim.

„Maksimalno smo fokusirani na meč i daćemo sve od sebe. Imali smo prostora u prethodne dve nedelje da odradimo dosta toga i da se spremimo za IMT, čak i kroz tu pripremnu utakmicu sa Radničkim iz Pirota. Mislim da da smo spremni, da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu i očekujem da se vratimo sa što više bodova“, rekao je Kostić.

Utakmica, IMT – Radnički, biće odigrana u nedelju, 16. avgusta od 19 sati, na stadionu „Lagator” u Loznici. Glavni sudija biće Milan Mitić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva