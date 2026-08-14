KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, fudbala i bejzbola.
Petak
13.00 Dramen - Elverum ukupno golova -64.5 (1.68)
20.00 Dinamo Zagreb - Rudeš 3+ (1.38)
00.40 Detroit tajgersi - Čikago vajt soksi 1 (1.63)
Ukupna kvota: 3.78
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