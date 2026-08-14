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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

14. 08. 2026. u 09:09

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ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, fudbala i bejzbola.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Petak

13.00 Dramen - Elverum ukupno golova -64.5 (1.68)

20.00 Dinamo Zagreb - Rudeš 3+ (1.38)

00.40 Detroit tajgersi - Čikago vajt soksi 1 (1.63)

Ukupna kvota: 3.78

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