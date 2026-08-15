ZA NJEGA NEMA MESTA U ZVEZDI: Nakon Stankovića i ovaj stranac napušta Marakanu
Vezista Crvene zvezde, Mohamed Abu Fani, mogao bi da napusti klub nedugo posle bivšeg trenera, Dejana Stankovića
Crvena zvezda mogla bi da veoma brzo proda vezistu Mohameda Abu Fanija (28), koji je tek stigao u klub kao jedna od želja Dejana Stankovića. Izraelski fudbaler koji je sa bivšim trenerom Zvezde sarađivao u Ferencvarošu nije opravdao očekivanja kada je bilo najvažnije, u dvomeču protiv Hapoel Berševe, pa ni ekspresni rastanak ne bi bio iznenađenje.
Izraelski klubovi se nadaju da bi Abu Fani uskoro mogao da završi na transfer listi i u tom slučaju bi brzo reagovali, a deluje da ni u Zvezdi ne bi imali mnogo protiv rastanka. Abu Fani je plaćen 1,5 miliona evra Ferencvarošu, očekivalo se da dobije jednu od ključnih uloga na "Marakani", ali nije opravdao očekivanja u kvalifikacijama za LŠ - u prvom meču protiv Hapoela zamenjen je već u poluvremenu, a u drugom je dobio crveni karton posle samo 26 minuta u igri.
Izraelac je došao u klub kao jedna od želja Dejana Stankovića, ali, očigledno je da nije ispunio očekivanja.
Ipak, konaču odluku o njemu doneće novi trener, Albert Rijera, koji tek treba da vidi na delu veznog igrača.
Ako bi Crvena zvezda u narednim danima stvarno prodala Mohameda Abu Fanija, to bi bio jedan od najkraćih mandata u više od 80 godina klupske istorije.
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(Alo sport)
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