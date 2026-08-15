ZA NJEGA NEMA MESTA U ZVEZDI: Nakon Stankovića i ovaj stranac napušta Marakanu

Vezista Crvene zvezde, Mohamed Abu Fani, mogao bi da napusti klub nedugo posle bivšeg trenera, Dejana Stankovića

FOTO: N. Skenderija

Crvena zvezda mogla bi da veoma brzo proda vezistu Mohameda Abu Fanija (28), koji je tek stigao u klub kao jedna od želja Dejana Stankovića. Izraelski fudbaler koji je sa bivšim trenerom Zvezde sarađivao u Ferencvarošu nije opravdao očekivanja kada je bilo najvažnije, u dvomeču protiv Hapoel Berševe, pa ni ekspresni rastanak ne bi bio iznenađenje.

Izraelski klubovi se nadaju da bi Abu Fani uskoro mogao da završi na transfer listi i u tom slučaju bi brzo reagovali, a deluje da ni u Zvezdi ne bi imali mnogo protiv rastanka. Abu Fani je plaćen 1,5 miliona evra Ferencvarošu, očekivalo se da dobije jednu od ključnih uloga na "Marakani", ali nije opravdao očekivanja u kvalifikacijama za LŠ - u prvom meču protiv Hapoela zamenjen je već u poluvremenu, a u drugom je dobio crveni karton posle samo 26 minuta u igri.

Izraelac je došao u klub kao jedna od želja Dejana Stankovića, ali, očigledno je da nije ispunio očekivanja.

Ipak, konaču odluku o njemu doneće novi trener, Albert Rijera, koji tek treba da vidi na delu veznog igrača.

Ako bi Crvena zvezda u narednim danima stvarno prodala Mohameda Abu Fanija, to bi bio jedan od najkraćih mandata u više od 80 godina klupske istorije.

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(Alo sport)