CENA SUNCOKRETA IDE IZNAD 40 DINARA? Evo šta očekuje poljoprivrednike

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se sa poljoprivrednim proizvođačima i predstavnicima Udruženja "Asocijacija 2022", a zajednička ocena sa sastanka je da akontna cena od 40 dinara po kilogramu za suncokret ne odražava realno trenutno stanje na tržištu i da očekuju da cena suncokreta bude na značajno višem nivou.

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Tokom sastanka predstavnici poljoprivrednika ukazali su na pitanje otkupne cene suncokreta kao jednu od ključnih tema zbog kojih su zatražili sastanak, navodeći da bi, prema njihovoj oceni, realna akontna cena iznosila 55 dinara po kilogramu plus PDV.

Navodi se i da je na Produktnoj berzi u Novom Sadu početkom avgusta, istovremeno, bila iskazana tražnja za suncokretom po ceni od oko 52 dinara po kilogramu, ali do realizacije trgovine nije došlo zbog izostanka ponude.

Glamočić je naveo da 40 dinara nije realna cena za suncokret.

- Na osnovu svega što danas vidimo, 40 dinara nije realna cena suncokreta. Žetva je praktično tek počela, tržište se još formira, a već imamo konkretne ponude od 50 dinara. Očekujem da cena ide naviše. Ne želimo da licitiramo konačnom cenom, ali proizvođači ne treba da prihvataju kao konačnu sliku tržišta prve i najniže ponude koje su se pojavile - poručio je Glamočić.

U saopštenju navode da je suncokret ove godine u Srbiji zasejan na 250.816 hektara, što je 3,5 odsto više nego prošle godine, a žetva je do sada obavljena na svega oko tri odsto površina. Trenutna procena proizvodnje iznosi oko 677.000 tona, uz prosečan prinos od 2,7 tona po hektaru, ali će konačni rezultati zavisiti i od vremenskih uslova do završetka žetve.

Na sastanku je ukazano i na kretanje cena u okruženju i na to da se prema raspoloživim podacima, trenutne cene roda 2026. godine u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Moldaviji i Hrvatskoj kreću od 53 dinara pa čak i preko 60 dinara. Cene su još neujednačene jer žetva suncokreta u regionu praktično tek počinje.

Glamočić je naglasio da država ne može administrativno da određuje tržišnu cenu, ali da neće ostati po strani u situaciji u kojoj postoji veliki jaz između prvih ponuda i realnih tržišnih pokazatelja.

- Naš posao je da razgovaramo i sa proizvođačima i sa prerađivačima, da imamo sve podatke na stolu i da ne dozvolimo da bilo ko koristi početak žetve i neizvesnost na tržištu. Interes države je da poljoprivrednik bude održiv, ali i da prerađivačka industrija može normalno da funkcioniše. Rešenje mora biti ekonomski realno za obe strane - rekao je Glamočić.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi se da je osim toga na sastanku razgovarano i o aktuelnoj situaciji u ratarstvu, sa posebnim osvrtom na početak žetve. Tokom sastanka razgovarano je i o visokim cenama semena i drugog repromaterijala, uslovima kreditiranja poljoprivrednika i potrebi za većom konkurencijom na tržištu.

Takođe, dogovoreno je da se o ovim pitanjima nastave konkretni razgovori sa predstavnicima proizvođača i Ministarstvom unutrašnje i spoljne trgovine kao i drugim učesnicima u lancu.

U saopštenju ističu da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednim danima intenzivno pratiti žetvu, ponude otkupljivača i kretanje cena u Srbiji i regionu i nastaviti razgovore sa svim relevantnim učesnicima na tržištu.

Osim Glamočića, na sastanku su ispred Udruženja "Asocijacija 2022" prisustvovali Đorđe Grujić, Đorđe Jovanović, Branislav Krstić, Nikola Krnjević i Slađan Anđelković, kao i poljoprivrednici Vukašin Baćina i Svetozar Rašić.

(Tanjug)