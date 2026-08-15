Fudbal

GOTOVO JE?! Bivši napadač Crvene zvezde Šerif Endiaj potpisuje za crno-bele

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 16:20

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Bivši napadač Crvene zvezde Šerif Endiaje na pragu je prelaska iz Samsuna u bratski klub Partizana - PAOK.

ГОТОВО ЈЕ?! Бивши нападач Црвене звезде Шериф Ендиај потписује за црно-беле

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Senegalski reprezentativac će posle jedne sezone u Samsunu napustiti Tursku i preseliti se u grčku. Turski novinari otkrili su da će Šerif Endiaje preći u PAOK na jednogodišnju pozajmicu, posle koje će klub iz Soluna moći da ga otkupi za tri miliona evra.

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