"OVO JE KRAJ ZA UKRAJINU, GASITE SVETLO" Američki obaveštajac otkrio šta čeka Zelenskog
PROVOKACIJE Ukrajine neće uticati na uspehe ruske vojske u zoni Specijalne vojne operacije, rekao je bivši američki obaveštajac Skot Riter.
- Ovo je kraj za Ukrajinu. Gasite svetlo. Kada Rusija pogodi metu, ta meta prestaje da postoji....Ukrajina ne može da naudi Rusiji - rekao je Riter.
On smatra da je kijevski režim mogao da izbegne tako velike gubitke, ali da je izabrao put eskalacije i provokacija, počevši sa napadima ne samo na energetsku infrastrukturu, već i na civilne brodove, izazvavši predvidiv vojni odgovor Moskve.
- To nije imalo nikakvog uticaja na Rusiju, dok je istovremeno odseklo ukrajinsku obalu Crnog mora ... Zelenski nije spreman za ono što predstoji ove zime - zaključio je Riter.
(Sputnjik)
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