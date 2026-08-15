Svet

"OVO JE KRAJ ZA UKRAJINU, GASITE SVETLO" Američki obaveštajac otkrio šta čeka Zelenskog

P. Đurđević

15. 08. 2026. u 08:32

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PROVOKACIJE Ukrajine neće uticati na uspehe ruske vojske u zoni Specijalne vojne operacije, rekao je bivši američki obaveštajac Skot Riter.

ОВО ЈЕ КРАЈ ЗА УКРАЈИНУ, ГАСИТЕ СВЕТЛО Амерички обавештајац открио шта чека Зеленског

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

- Ovo je kraj za Ukrajinu. Gasite svetlo. Kada Rusija pogodi metu, ta meta prestaje da postoji....Ukrajina ne može da naudi Rusiji - rekao je Riter.

Credit: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

On smatra da je kijevski režim mogao da izbegne tako velike gubitke, ali da je izabrao put eskalacije i provokacija, počevši sa napadima ne samo na energetsku infrastrukturu, već i na civilne brodove, izazvavši predvidiv vojni odgovor Moskve.

- To nije imalo nikakvog uticaja na Rusiju, dok je istovremeno odseklo ukrajinsku obalu Crnog mora ... Zelenski nije spreman za ono što predstoji ove zime - zaključio je Riter.

(Sputnjik)

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