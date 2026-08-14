RAT DOJUČERAŠNJIH SAVEZNIKA! N1 udario na „spasioca“ iz Amerike: Gde su obećani milioni?
NENAD Milanović poručio da je „N1 sada prevara“, a Branislav Šovljanski mu uzvratio tvrdnjama da je nudio milione „Srba iz Amerike“, raspitivao se o kupovini televizije, a zatim nestao.
Blokaderski front nastavlja da se raspada pred očima javnosti, a sukobi među njegovim nekadašnjim saveznicima postaju sve žešći. Poslednji obračun izbio je između televizije N1 i Nenada Milanovića, osnivača kompanije CAKE.com i svojevremeno jednog od istaknutijih finansijera blokaderskog pokreta.
Milanović je ranije najavljivao pomoć medijima Dragana Šolaka, ali se u međuvremenu povukao iz finansiranja blokaderskih aktivnosti. Sada je otvoreno udario i na N1, televiziju koju je, prema tvrdnjama njenog news direktora, nekada želeo da „spase“.
Milanović: N1 više nije medij, već prevara
Milanović je na društvenoj mreži Iks izneo teške optužbe na račun rukovodstva i zaposlenih na N1, tvrdeći da se oni danas nalaze u istoj situaciji kao zaposleni na Radio-televiziji Srbije.
– Zaposleni na N1 su sada u apsolutno istoj situaciji kao oni na RTS-u. Ko talasa – leti ili nešto gore. Većina će igrati kako im se kaže, jer im je plata i mir u kući važniji od profesionalnog digniteta... N1 više nije medij. N1 je sada prevara – napisao je Milanović.
Njegova poruka izazvala je burnu reakciju Branislava Šovljanskog, news direktora televizije N1, koji je dojučerašnjem savezniku odgovorio bez zadrške i javno izneo detalje o njegovim navodnim planovima.
„Nudio si milione, pa volšebno nestao“
Šovljanski je upitao Milanovića da li informacije o stanju na N1 potiču iz perioda kada se navodno raspitivao koliko televizija košta i nudio novac „Srba iz Amerike“ kako bi je spasao.
– Samo me zanima da li informacije imaš iz perioda kada si se raspitivao koliko košta N1 i nudio milione „Srba iz Amerike“ da spasiš N1, pa volšebno nestao sa tom pričom, a milione ne videsmo nikad? – upitao je Šovljanski.
On je zatim optužio Milanovića da je pokrenuo sajt na kojem su, kako tvrdi, u početku prepisivane vesti sa portala N1, kao i da sada pokušava da privuče zaposlene te televizije u novi medijski projekat pod nazivom „Izlaz“.
– Ili iz perioda kada si pokrenuo sajt na kom ste u početku prepisivali vesti sa sajta N1, što niste smeli, a što i dalje pomalo radite? Možda ipak iz ovog poslednjeg, kada zivkaš ljude sa N1 da pređu na nešto što se zove „Izlaz“ uz reči: „Baš bi bilo kul da pređeš kod nas, mi još nismo počeli, ali ćemo uskoro i biće jako kul?“ – naveo je Šovljanski.
Obračun bez rukavica
Direktor N1 optužio je Milanovića da napadima na novinare pokušava da reklamira sopstveni projekat, poručivši mu da je izabrao loš način za promociju.
– Loše si izabrao način da reklamiraš svoj proizvod, tako što ovakve stvari pišeš o ljudima koji godinama daju sve od sebe da rade u javnom interesu i pokažu ono što niko drugi ne sme. Ali, to je tvoj izbor, pardon izlaz – zaključio je Šovljanski.
Najnoviji sukob još jednom je pokazao koliko su se brzo istopili prividno jedinstvo i međusobna podrška unutar blokaderskog kruga. Nekadašnji saborci sada javno razmenjuju optužbe, otkrivaju propale finansijske planove i bore se za novinare, publiku i uticaj.
Priča o navodnim milionima kojima je trebalo „spasiti“ N1 završila se tvrdnjom da taj novac nikada nije viđen, dok se Milanović od potencijalnog spasioca pretvorio u jednog od najoštrijih kritičara televizije.
(24 sedam)
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