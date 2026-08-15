"APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVO" Linta: Sramno da se krajiški Srbi hapse i presuđuju zbog upotrebe nacionalnih simbola

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da odluka suda u Šibeniku da krajiškoj Srpkinji Nikolini Bačkonja Filipović izrekne zatvorsku kaznu od 15 dana zbog toga što je na svom fejsbuk profilu objavila fotografiju svog sedmogodišnjeg sina sa šajkačom na glavi, badnjakom u ruci i tri podignuta prsta, kao šovinističku, sramnu i neprihvatljivu.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kako se navodi u saopštenju Saveza Srba iz regiona, pomenuta fotografija je objavljena kao deo porodične proslave Badnjeg dana, bez ikakve namere da bilo koga uvredi, provocira ili ugrozi.

"Aposlutno je neprihvatljivo da se krajiški Srbi hapse i presuđuju zbog proslave svojih verskih praznika, upotrebe nacionalnih simbola, pevanja nacionalnih, patriotskih i zavičajnih pesama. U pitanju je jedan od mnogih dokaza da Hrvatska brutalno i sistematski krši ljudska prava krajiških Srba, a u ovom slučaju njihovo pravo na slobodno izražavanje svog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta", piše u saopštenju.

Linta je pozvao Vladu Srbije da pokrene razgovor sa Hrvatskom na temu hapšenja i progona krajiških Srba zbog pevanja pesama ili objavljivanja fotografija sa patriotskim sadržajem.

U saopštenju se precizira da Nikolina Bačkonja Filipović (39) živi u Beogradu nakon što je sa svojim narodom prognana u "zločinačkoj akciji 'Oluja'" i sa porodicom povremeno odlazi u svoje selo Strmica pored Knina gde se nalazi njihova porodična kuća, pa je tako i ove godine boravila u svom selu kada joj je 21. jula policija došla u kuću i privela je zbog objava na njenom fejsbuk profilu.

Pre toga, kako se dodaje, trojica policijskih službenika su se ponašali grubo prema njenom sedmogodišnjem sinu i ispitivali ga o šajkači koju se nazvali četničkom kapom i zbog pomenutog postupanja policajaca dete je doživelo traumu.

Naglašava se i da je sudija u Šibeniku Mirjana Belamarić je kaznila Nikolinu Bačkonja Filipović kaznom zatvora u trajanju od 15 dana sa apsurdnim i besmislenim obrazloženjem da je tobože prekršila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Nikolina je odslužila kaznu zatvora u Šibeniku od 21.jula do 4.avgusta nakon čega se sa porodicom vratila u Beograd.

U saopštenju se podseća i da je u prethodnom periodu više od deset Srba sa područja Knina uhapšeno i osuđeno za isti prekršaj i objave na Fejsbuku i da je od toga broja većina osuđena na zatvorske kazne od 15 dana, dok je jedan osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu, a jedan na novčanu kaznu od 1.000 evra.

(Tanjug)

