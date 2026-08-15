"SRBIJA NE ZABORAVLJA TEROR I BAHATOST, POKAZALI SU SVOJE PRAVO LICE" Brnabić podsetila na jezive scene iz Valjeva
PREDSEDNIK Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da Srbija „nikada neće zaboraviti blokaderski teror i bahatost“, osvrćući se na incidente i nasilje tokom protesta.
Brnabić je navela da su se, nakon napada na prostorije Srpske napredne stranke i pokušaja paljenja stambenih zgrada, incidenti nastavili i u Valjevu.
Prema njenim rečima, u tom gradu paljene su zgrade suda i tužilaštva, lomljeni privatni objekti, dok su istovremeno, kako tvrdi, širene „monstruozne laži“ o policiji.
Predsednica Skupštine ocenila je da su učesnici nereda nasiljem i haosom pokazali svoje „pravo lice“.
„Ove jezive scene divljaštva ne smeju se zaboraviti, kako se više nikada ne bi ponovile“, poručila je Brnabić.
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