GROBARI U EKSTAZI: Partizan se pohvalio odličnim vestima
FUDBALSKI klub Partizan pustio je u prodaju ulaznice za revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hetafea. Klub se danas pohvalio dobrim vestima.
Prema podacima kluba, gotovo 10.000 navijača obezbedilo je svoje mesto na stadionu, računajući prodate dnevne i sezonske ulaznice.
Do utakmice je ostalo gotovo dve nedelje, ali sve ukazuje na to da će tribine stadiona u Humskoj biti ispunjene i da će Partizan imati veliku podršku u borbi za plasman u ligašku fazu.
Klub je zato pozvao pristalice da na vreme kupe ulaznice i izbegnu gužve pred utakmicu.
-Apelujemo na crno-belu armiju navijača da na vreme obezbedi sezonske ili dnevne ulaznice i još jednom pokaže zašto važi za jednu od najboljih navijačkih grupa u Evropi - saopštio je Partizan.
Ulaznice se trenutno mogu kupiti onlajn putem sajta „Ticketline“, uz direktno plaćanje karticom i preuzimanje elektronske ulaznice.
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