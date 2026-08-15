GROBARI U EKSTAZI: Partizan se pohvalio odličnim vestima

FUDBALSKI klub Partizan pustio je u prodaju ulaznice za revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hetafea. Klub se danas pohvalio dobrim vestima.

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Prema podacima kluba, gotovo 10.000 navijača obezbedilo je svoje mesto na stadionu, računajući prodate dnevne i sezonske ulaznice.

Do utakmice je ostalo gotovo dve nedelje, ali sve ukazuje na to da će tribine stadiona u Humskoj biti ispunjene i da će Partizan imati veliku podršku u borbi za plasman u ligašku fazu.

Klub je zato pozvao pristalice da na vreme kupe ulaznice i izbegnu gužve pred utakmicu.

Trećina stadiona planula prvog dana prodaje! 🏁🏁🏁



Iako je do meča ostalo gotovo dve nedelje, među navijačima vlada nezapamćeno interesovanje te je već prvog dana prodaje, zajedno sa sezonskim ulaznicama, svoje mesto obezbedilo gotovo 10.000 navijača. ⚫️⚪️



Apelujemo na… pic.twitter.com/p2qvnq6ljK — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 15, 2026

-Apelujemo na crno-belu armiju navijača da na vreme obezbedi sezonske ili dnevne ulaznice i još jednom pokaže zašto važi za jednu od najboljih navijačkih grupa u Evropi - saopštio je Partizan.

Ulaznice se trenutno mogu kupiti onlajn putem sajta „Ticketline“, uz direktno plaćanje karticom i preuzimanje elektronske ulaznice.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“