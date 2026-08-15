Fudbal

GROBARI U EKSTAZI: Partizan se pohvalio odličnim vestima

Новости онлајн

15. 08. 2026. u 13:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALSKI klub Partizan pustio je u prodaju ulaznice za revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hetafea. Klub se danas pohvalio dobrim vestima.

ГРОБАРИ У ЕКСТАЗИ: Партизан се похвалио одличним вестима

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Prema podacima kluba, gotovo 10.000 navijača obezbedilo je svoje mesto na stadionu, računajući prodate dnevne i sezonske ulaznice.

Do utakmice je ostalo gotovo dve nedelje, ali sve ukazuje na to da će tribine stadiona u Humskoj biti ispunjene i da će Partizan imati veliku podršku u borbi za plasman u ligašku fazu.

Klub je zato pozvao pristalice da na vreme kupe ulaznice i izbegnu gužve pred utakmicu.

-Apelujemo na crno-belu armiju navijača da na vreme obezbedi sezonske ili dnevne ulaznice i još jednom pokaže zašto važi za jednu od najboljih navijačkih grupa u Evropi - saopštio je Partizan.

Ulaznice se trenutno mogu kupiti onlajn putem sajta „Ticketline“, uz direktno plaćanje karticom i preuzimanje elektronske ulaznice.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva