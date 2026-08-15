Srbija

VODA U ĆUPRIJI PONOVO ZA PIĆE: Analize pokazale hemijsku i mikrobiološku ispravnost

Зорана Рашић
Zorana Rašić

15. 08. 2026. u 16:48

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ĆUPRIČANI od juče ponovo mogu da piju vodu iz svog gradskog vodovoda i da je koriste za pripremu hrane, a ne samo u tehničke svrhe.

ВОДА У ЋУПРИЈИ ПОНОВО ЗА ПИЋЕ: Анализе показале хемијску и микробиолошку исправност

Foto: Z. Rašić

Ovu lepu vest saopštilo je nadležno Javno-komunalno preduzeće „Ravno 2014“  nakon što su analize tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje „Pomoravlje“ pokazale hemijsku i mikrobiološku ispravnost.

Desetak dana žitelji tog grada snabdevali su se vodom za piće iz rezervoara i bidona koji su bili raspoređeni na više mesta u gradu.

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