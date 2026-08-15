VODA U ĆUPRIJI PONOVO ZA PIĆE: Analize pokazale hemijsku i mikrobiološku ispravnost
ĆUPRIČANI od juče ponovo mogu da piju vodu iz svog gradskog vodovoda i da je koriste za pripremu hrane, a ne samo u tehničke svrhe.
Ovu lepu vest saopštilo je nadležno Javno-komunalno preduzeće „Ravno 2014“ nakon što su analize tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje „Pomoravlje“ pokazale hemijsku i mikrobiološku ispravnost.
Desetak dana žitelji tog grada snabdevali su se vodom za piće iz rezervoara i bidona koji su bili raspoređeni na više mesta u gradu.
Preporučujemo
MONODRAMA „KNjIGA O MILUTINU“: Besplatna predstava za Despotovčane
15. 08. 2026. u 17:20
DOBRE VESTI: Kod Bujanovca pobedili vatru, vode bitku sa posledicama
15. 08. 2026. u 14:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)