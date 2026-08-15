Fudbal

JOŠ VEĆI TRUD DA OPRAVDAM POVERENJE: Lazar Ranđelović produžio ugovor sa Vojvodinom do maja 2029. godine

Ljiljana Preradović

15. 08. 2026. u 15:45

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JEDAN od najvažnijih igrača novosadske Vojvodine, Lazar Ranđelović produžio je ugovor sa "starom damom" do maja 2029. godine, i tako će i u narednim godinama biti pokretačka snaga tima koji je sve jači i jači.

ЈОШ ВЕЋИ ТРУД ДА ОПРАВДАМ ПОВЕРЕЊЕ: Лазар Ранђеловић продужио уговор са Војводином до маја 2029. године

FOTO: FK Vojvodina

Ranđelović nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje, uz zahvalnost rukovodstvu kluba, stručnom štabu, saigračima i svima koji su bili uz njega i verovali u njegove kvalitete.

– Potpis do 2029. godine za mene znači – rad, disciplina i još veći trud da opravdam ukazano poverenje. Na terenu, kao i uvek, maksimalno u službi tima –  ističe Ranđelović, dodajući da mu je  velika  čast što  je  produžio ugovor sa FK Vojvodinom do 2029. godine.-  Želim da se zahvalim klubu, stručnom štabu, saigračima i svima koji su bili uz mene i verovali u mene.

Potpis  na vernost Voši do 2029. godine dodatni je motiv za svaki sledeći izazov u crveno-belom dresu.

– To nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i dodatna obaveza da u budućnosti budem još bolji. Novi ugovor vidim kao motiv da nastavim još jače i opravdam ukazano poverenje. -  Nadam se da će svaka naredna sezona biti uspešnija od prethodne. Verujem zaista u ovaj tim, imamo fantastičnu atmosferu, sjajno se radi i bićemo sve bolji kako sezona odmiče – zaključio je Lazar Ranđelović.

Vojvodina se trenutno nalazi na deobi prvog mesta na tabeli Super lige Srbije. Tim iz  Srpske Atine u ponedeljak gostuje Novom Pazaru (20 časova) u meču 5. kola domaćeg šampionata.

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