JOŠ VEĆI TRUD DA OPRAVDAM POVERENJE: Lazar Ranđelović produžio ugovor sa Vojvodinom do maja 2029. godine
JEDAN od najvažnijih igrača novosadske Vojvodine, Lazar Ranđelović produžio je ugovor sa "starom damom" do maja 2029. godine, i tako će i u narednim godinama biti pokretačka snaga tima koji je sve jači i jači.
Ranđelović nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje, uz zahvalnost rukovodstvu kluba, stručnom štabu, saigračima i svima koji su bili uz njega i verovali u njegove kvalitete.
– Potpis do 2029. godine za mene znači – rad, disciplina i još veći trud da opravdam ukazano poverenje. Na terenu, kao i uvek, maksimalno u službi tima – ističe Ranđelović, dodajući da mu je velika čast što je produžio ugovor sa FK Vojvodinom do 2029. godine.- Želim da se zahvalim klubu, stručnom štabu, saigračima i svima koji su bili uz mene i verovali u mene.
Potpis na vernost Voši do 2029. godine dodatni je motiv za svaki sledeći izazov u crveno-belom dresu.
– To nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i dodatna obaveza da u budućnosti budem još bolji. Novi ugovor vidim kao motiv da nastavim još jače i opravdam ukazano poverenje. - Nadam se da će svaka naredna sezona biti uspešnija od prethodne. Verujem zaista u ovaj tim, imamo fantastičnu atmosferu, sjajno se radi i bićemo sve bolji kako sezona odmiče – zaključio je Lazar Ranđelović.
Vojvodina se trenutno nalazi na deobi prvog mesta na tabeli Super lige Srbije. Tim iz Srpske Atine u ponedeljak gostuje Novom Pazaru (20 časova) u meču 5. kola domaćeg šampionata.
Preporučujemo
TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju
15. 08. 2026. u 23:01
NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva
15. 08. 2026. u 22:11
GROBARI SE RADUJU! Debakl Hetafea na početku španskog prvenstva
15. 08. 2026. u 21:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PRIPREMA ZA PARTIZAN: Hetafe na teškom gostovanju u Baskiji započinje La ligu
Nova sezona La Lige počinje u subotu uveče na stadionu "Mendizoroca" (19.30), gde će Alaves dočekati Hetafe. Domaćin je prošle sezone završio na 14. mestu, samo bod iznad opasne zone, dok je Getafe zauzeo sedmu poziciju i izborio mesto u plej-ofu Lige konferencije. Oba tima žele dobar početak, ali će njihovi ciljevi biti različiti.
15. 08. 2026. u 07:00
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)