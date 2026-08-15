Torte i kolači

RECEPT ZA OBLANDE: Omiljeni kolač koji uspeva baš svaki put

V.N.

15. 08. 2026. u 11:59

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JEDNOSTAVNE izdašne i neodoljivo kremaste – domaće oblande sa bogatim čokoladnim filom pripremaju se bez mnogo muke, a ukusom vraćaju pravo u detinjstvo.

РЕЦЕПТ ЗА ОБЛАНДЕ: Омиљени колач који успева баш сваки пут

Foto: Printskrin/Youtube/Kuhinjske Avanture

Potrebno je svega nekoliko sastojaka i malo strpljenja da se fil stegne, a rezultat je kolač idealan uz kafu, za goste ili porodična okupljanja.

Sastojci:

  • 1 pakovanje velikih oblandi
  • 1 l mleka
  • 500 g šećera
  • 250 g putera ili margarina
  • 200 g čokolade za kuvanje
  • 300 g mlevenog keksa
  • 200 g mlevenih oraha
  • 1 kesica vanilin šećera

Priprema:

U veću šerpu sipajte mleko i šećer i zagrevajte na umerenoj vatri uz povremeno mešanje. Kada se šećer potpuno rastopi, dodajte puter i izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se sve ne sjedini i dobijete gladak čokoladni fil. Sklonite šerpu sa vatre, pa umešajte vanilin šećer, mleveni keks i orahe.

Dobro promešajte kako bi smesa postala ujednačena. Dok je fil još topao, ravnomerno premažite prvi list oblande, preko njega stavite sledeći i ponavljajte postupak dok ne potrošite fil.

Poslednji list oblande nemojte premazivati.

Preko oblande stavite papir za pečenje, a zatim dasku ili neki drugi ravan predmet kako bi se listovi dobro spojili. Ostavite nekoliko sati, a najbolje preko noći, da oblanda omekša i fil se potpuno stegne.

Isecite na štanglice ili rombove i poslužite.

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