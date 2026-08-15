RECEPT ZA OBLANDE: Omiljeni kolač koji uspeva baš svaki put

JEDNOSTAVNE izdašne i neodoljivo kremaste – domaće oblande sa bogatim čokoladnim filom pripremaju se bez mnogo muke, a ukusom vraćaju pravo u detinjstvo.

Foto: Printskrin/Youtube/Kuhinjske Avanture

Potrebno je svega nekoliko sastojaka i malo strpljenja da se fil stegne, a rezultat je kolač idealan uz kafu, za goste ili porodična okupljanja.

Sastojci:

1 pakovanje velikih oblandi

1 l mleka

500 g šećera

250 g putera ili margarina

200 g čokolade za kuvanje

300 g mlevenog keksa

200 g mlevenih oraha

1 kesica vanilin šećera

Priprema:

U veću šerpu sipajte mleko i šećer i zagrevajte na umerenoj vatri uz povremeno mešanje. Kada se šećer potpuno rastopi, dodajte puter i izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se sve ne sjedini i dobijete gladak čokoladni fil. Sklonite šerpu sa vatre, pa umešajte vanilin šećer, mleveni keks i orahe.

Dobro promešajte kako bi smesa postala ujednačena. Dok je fil još topao, ravnomerno premažite prvi list oblande, preko njega stavite sledeći i ponavljajte postupak dok ne potrošite fil.

Poslednji list oblande nemojte premazivati.

Preko oblande stavite papir za pečenje, a zatim dasku ili neki drugi ravan predmet kako bi se listovi dobro spojili. Ostavite nekoliko sati, a najbolje preko noći, da oblanda omekša i fil se potpuno stegne.

Isecite na štanglice ili rombove i poslužite.