RECEPT ZA OBLANDE: Omiljeni kolač koji uspeva baš svaki put
JEDNOSTAVNE izdašne i neodoljivo kremaste – domaće oblande sa bogatim čokoladnim filom pripremaju se bez mnogo muke, a ukusom vraćaju pravo u detinjstvo.
Potrebno je svega nekoliko sastojaka i malo strpljenja da se fil stegne, a rezultat je kolač idealan uz kafu, za goste ili porodična okupljanja.
Sastojci:
- 1 pakovanje velikih oblandi
- 1 l mleka
- 500 g šećera
- 250 g putera ili margarina
- 200 g čokolade za kuvanje
- 300 g mlevenog keksa
- 200 g mlevenih oraha
- 1 kesica vanilin šećera
Priprema:
U veću šerpu sipajte mleko i šećer i zagrevajte na umerenoj vatri uz povremeno mešanje. Kada se šećer potpuno rastopi, dodajte puter i izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se sve ne sjedini i dobijete gladak čokoladni fil. Sklonite šerpu sa vatre, pa umešajte vanilin šećer, mleveni keks i orahe.
Dobro promešajte kako bi smesa postala ujednačena. Dok je fil još topao, ravnomerno premažite prvi list oblande, preko njega stavite sledeći i ponavljajte postupak dok ne potrošite fil.
Poslednji list oblande nemojte premazivati.
Preko oblande stavite papir za pečenje, a zatim dasku ili neki drugi ravan predmet kako bi se listovi dobro spojili. Ostavite nekoliko sati, a najbolje preko noći, da oblanda omekša i fil se potpuno stegne.
Isecite na štanglice ili rombove i poslužite.
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