BRZO DO NOVOG ZANIMANJA I DODATNE ZARADE: Top 5 kurseva koji su sve traženiji u Srbiji

SVE više ljudi u Srbiji odlučuje se za prekvalifikaciju i kurseve koji brzo vode do novog zanimanja i dodatne zarade.

Foto: Irina Parnikova / Panthermedia / Profimedia

Knjigovodstvo, kuvarstvo, digitalni marketing, frizerstvo i manikir među najtraženijim su obukama koje otvaraju mogućnost zaposlenja.

Sve veći broj ljudi u Srbiji odlučuje se za prekvalifikaciju kako bi brže došli do posla ili povećali mesečna primanja. Kursevi za kuvanje, knjigovodstvo, frizerstvo, ulepšavanje noktiju, ali i digitalni marketing, postali su veoma popularni jer omogućavaju sticanje osnovnih znanja za nova zanimanja u relativno kratkom roku.

Iako su IT kursevi i dalje među najtraženijim oblicima prekvalifikacije, sve više ljudi bira poslove koji ne zahtevaju visoko obrazovanje, a koji mogu brzo da donesu zaposlenje i zaradu, piše Kurir.

U cenu većine kurseva uračunata je i potrebna literatura, a prema interesovanju polaznika i oglasima za posao, ovo su neka od najtraženijih zanimanja.

Kurs knjigovodstva - oko 40.000 dinara

Knjigovodstvo je jedno od najtraženijih zanimanja, naročito zbog stalnog rasta broja novih kompanija. Svako poslovanje zahteva vođenje finansijske dokumentacije, pa je potreba za stručnim kadrom sve veća.

Na kursu se stiču osnovna znanja – od osnivanja firme do njenog gašenja, dok se u daljem radu knjigovođe usavršavaju kroz praćenje zakonskih propisa i praktično iskustvo.

Kurs za kuvara - oko 30.000 dinara

Zanimanje kuvara godinama je među najtraženijima, pa ne čudi što veliki broj ljudi bira upravo ovu prekvalifikaciju. Kurs pruža osnovna znanja i veštine potrebne za rad u kuhinji, a mogućnosti za zaposlenje postoje kako u Srbiji, tako i u inostranstvu tokom turističke sezone.

Iskusni kuvari traženi su i na kruzerima, gde ovo zanimanje često predstavlja priliku za dobru zaradu.

Kurs digitalnog marketinga - oko 30.000 dinara

Razvoj digitalnog poslovanja doveo je do velike potražnje za stručnjacima koji znaju da promovišu proizvode i usluge putem interneta.

Digitalni marketing obuhvata oblasti poput oglašavanja na društvenim mrežama, optimizacije za pretraživače i analize ponašanja korisnika. Stručnjaci iz ove oblasti povezuju kompanije sa njihovim kupcima i pomažu im da unaprede poslovanje u digitalnom okruženju.

Kurs za frizera - oko 30.000 dinara

Frizerski zanat privlači one koji žele da rade u salonima, ali i one koji planiraju da pokrenu sopstveni posao.

Tokom kursa polaznici savladavaju osnovne tehnike šišanja, oblikovanja i pravljenja frizura, što im predstavlja dobru osnovu za početak rada i dalje usavršavanje.

Kurs za manikir i pedikir - oko 30.000 dinara

Sve veća popularnost usluga nege noktiju povećala je interesovanje za kurseve manikira i pedikira. Polaznici uče tehnike izlivanja noktiju, ukrašavanja, nege ruku i stopala, a ovu oblast naročito biraju mlađi ljudi koji žele da rade samostalno.

Pored ovih kurseva, veliko interesovanje vlada i za obuke za poslastičare, fotografe, kao i frizere za kućne ljubimce. Za mnoge koji žele promenu karijere, upravo ovakve obuke predstavljaju najbrži put do novog zanimanja i dodatnog izvora prihoda.

(BizPortal)