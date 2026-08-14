Tenis

ŠOKANTNA ODLUKA! Pobeđivao je Novaka Đokovića, a sada promenio sport! Evo za koga će igrati!

Новости онлајн/С.С.

14. 08. 2026. u 17:47

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Ovome se niko nije nadao od nekadašnjeg polufinaliste Vimbldona.

ШОКАНТНА ОДЛУКА! Побеђивао је Новака Ђоковића, а сада променио спорт! Ево за кога ће играти!

FOTO: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Proslavljeni španski teniser, Roberto Bautista Agut završio je sjajnu karijeru prethodnog meseca i učešća na Vimbldonu, kada ga je na startu najprestižnijeg Grend slema izbacio mladi Brazilac Žoao Fonskea.

Uprkos tome, Španac je ostvario impresivne rezultate u "belom sportu", gde je podigao 12 pehara u karijeri, dok je ne tako davno bio u Top 10 najboljih tenisera sveta u 2019. godini. Tada je bio četvrtfinalista Australijan opena i polufinalista već pomenutog Vimbldona iste sezone, dok mu je često rival bio srpski as Novak Đoković.

Ne malo 12 puta sastajali su se Srbin i Španac. Osvajač 23 grend slem titule slavio je devet puta, a Bautista Agut dobio samo tri meča. Momak sa Pirineja se radovao na Mastersu u Šangaju 2016. godine, a potom 2019. godine u Dohi i na još jednom mastersu, u Majamiju.

Ipak, posle odlaska "u penziju", Roberto Bautista Agut nije želeo da se u potpunosti oprosti od sporta. Zbog toga je započeo poptuno novo poglavlje i postao je profesionalni fudbaler!

Naime, on će igrati u sedmoj ligi Španije, jer je FK Els Ibarsos pre nekoliko dana objavio da je potpisao ugovor sa slavnim bivšim teniserom za sezonu 2026/27, koji se odmah oglasio uz snimak izlaska na teren na jednoj prijateljskoj utakmici.

- Neko potpuno novo poglavlje, koje me čini mnogo srećnim. Da nastavimo sa ovim dobrim startom - napisao je Roberto Bautista Agut.

Reč je o fudbalskom klubu koji se takmiči u regionalnoj ligi Kasteljona, preciznije - sedmoj ligi Španije.

BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi

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