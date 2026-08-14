ŠOKANTNA ODLUKA! Pobeđivao je Novaka Đokovića, a sada promenio sport! Evo za koga će igrati!
Ovome se niko nije nadao od nekadašnjeg polufinaliste Vimbldona.
Proslavljeni španski teniser, Roberto Bautista Agut završio je sjajnu karijeru prethodnog meseca i učešća na Vimbldonu, kada ga je na startu najprestižnijeg Grend slema izbacio mladi Brazilac Žoao Fonskea.
Uprkos tome, Španac je ostvario impresivne rezultate u "belom sportu", gde je podigao 12 pehara u karijeri, dok je ne tako davno bio u Top 10 najboljih tenisera sveta u 2019. godini. Tada je bio četvrtfinalista Australijan opena i polufinalista već pomenutog Vimbldona iste sezone, dok mu je često rival bio srpski as Novak Đoković.
Ne malo 12 puta sastajali su se Srbin i Španac. Osvajač 23 grend slem titule slavio je devet puta, a Bautista Agut dobio samo tri meča. Momak sa Pirineja se radovao na Mastersu u Šangaju 2016. godine, a potom 2019. godine u Dohi i na još jednom mastersu, u Majamiju.
Ipak, posle odlaska "u penziju", Roberto Bautista Agut nije želeo da se u potpunosti oprosti od sporta. Zbog toga je započeo poptuno novo poglavlje i postao je profesionalni fudbaler!
Naime, on će igrati u sedmoj ligi Španije, jer je FK Els Ibarsos pre nekoliko dana objavio da je potpisao ugovor sa slavnim bivšim teniserom za sezonu 2026/27, koji se odmah oglasio uz snimak izlaska na teren na jednoj prijateljskoj utakmici.
- Neko potpuno novo poglavlje, koje me čini mnogo srećnim. Da nastavimo sa ovim dobrim startom - napisao je Roberto Bautista Agut.
Reč je o fudbalskom klubu koji se takmiči u regionalnoj ligi Kasteljona, preciznije - sedmoj ligi Španije.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
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