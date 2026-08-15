BIĆE UPISANO 320.000 OBJEKATA: Ovo su rezultati nakon 28 nedelja primene Zakona "Svoj na svome"

PROCENA je da će za 28 nedelja primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima biti upisano 320.000 objekata u Republičkom geodetskom zavodu, koliko je bilo upisano ukupno u poslednjih 28 godina, izjavio je danas privremeni direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije Đorđe Milić.

Foto: D. Milovanović





"Rezultati su dosta dobri. Mi smo zadovoljni. Naravno, uvek može bolje, ali samo ću dati jedno poređenje: za poslednjih 28 godina upisano je 320.000 objekata. Mi sada, za 28 nedelja, procenjujemo da ćemo imati 320.000 potvrda koje će biti obrađene i objekti upisani u Republičkom geodetskom zavodu, tako da to su nemerljivi rezultati", rekao je Milić.

Dodao je da se sada radi u drugačijim uslovima i u digitalnom okruženju.

"I baš iz tog razloga mi smo optimisti da ćemo uspeti konačno da rešimo problem neupisanih objekata, odnosno bespravne gradnje u Republici Srbiji", rekao je Milić.

Naveo je da je, do sada primljeno više od 2,6 miliona zahteva i da se i dalje primaju, s obzirom da je portal otvoren do 24. oktobra ove godine.

"Mogu ljudi i dalje da prijavljuju, s obzirom da nisu možda mogli u zakonskom roku od 60 dana, kako je zakonodavac propisao, da prijave, uz dobro obrazloženje zašto su bili sprečeni", naveo je on.

Istakao je da je duboko ubeđen da će taj zakon uspeti konačno da reši problem neupisanih objekata, za razliku od prethodnih zakona, koji su se zvali o legalizaciji ili o ozakonjenju.

"Ovaj postupak mi zovemo formalizacija, evidentiranje i upis. To je postupak koji su već sprovele i zemlje Evropske unije i zemlje južne Evrope: Portugalija, Italija, Grčka, Španija, Turska. I prema prvim rezultatima zakona, i to što imamo i potvrdu od kolega iz Ujedinjenih nacija, koji su vrlo zadovoljni, mi smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima", naglasio je Milić.

