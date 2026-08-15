Tenis

"OVO JE BESMISLICA" Rus žestoko udario po Novaku Đokoviću

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 08. 2026. u 10:10

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NEKADA prvi teniser planete Jevgenij Kafeljnikov oglasio se zbog ideje Novaka Đokovića.

ОВО ЈЕ БЕСМИСЛИЦА Рус жестоко ударио по Новаку Ђоковићу

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Đoković je predložio određene promene koje bi privukle pažnju i olakšale gledanje teniskih mečeva, koji sve češće traju predugo.

Založio se za skraćivanje mečeva, smanjenje gemova sa šest na četiri po setu, predloživši dodavanje pravila odlučujućeg poena, dakle bez igre na razliku.

Uz to, smatra da svi mečevi u tom slučaju trebalo da se igraju na tri dobijena seta, ali i da traju manje od dva sata.

- Ovo je besmislica! To je besmislica koju ne možete ni da zamislite. Ako se ovo desi, biću potpuno razočaran tenisom - rekao je Kafeljnikov.

Podsetimo, Novak se u subotu vraća na teren, a rival u drugom kolu Sinsinatija biće mu Tirante.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

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