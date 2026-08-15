MUŠKARCI bi trebalo da napuste privremeno okupirane teritorije pre izbora za Državnu dumu, jer u suprotnom rizikuju da upadnu u zamku ruske mobilizacije, navode ukrajinski mediji, koji isto toliko revnosno ne govore o nasilnoj mobilizaciji i ubistvima unutar svoje armije.

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Ovo je u razgovoru sa dopisnikom Ukrinforma izjavio prvi zamenik predsednika Hersonskog oblasnog saveta Jurij Sobolevski.

- Želim još jednom da podsetim muškarce da sat otkucava i da će nakon ‘izbora’ rizik od masovne ruske mobilizacije biti izuzetno visok. Oni će upasti u zamku. Vidimo da se okupatori zaista pripremaju za takvu mobilizaciju - rekao je Sobolevski.

Istovremeno, on je izrazio uverenje da će Služba bezbednosti Ukrajine preduzeti mere protiv svih ukrajinskih državljana koji pomažu okupatorima u organizovanju takozvanih izbora za Državnu dumu na privremeno okupiranim teritorijama.

Ovakve priče nastaju u jeku afere o ukrajinskoj jedinici koja se sada sumnjiči da je mučila i ubijala svoje regrute, a nije jedina poznata po takvom načinu ophođenja.

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