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RUSI KREĆU U MOBILIZACIJU ZAUZETIH OBLASTI? Ukrajinci muškarce plaše odlaskom u vojsku Rusije, a zaboravljaju kako ljude ubacuju u kombije

Симеуновић А. Милош

15. 08. 2026. u 16:51

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MUŠKARCI bi trebalo da napuste privremeno okupirane teritorije pre izbora za Državnu dumu, jer u suprotnom rizikuju da upadnu u zamku ruske mobilizacije, navode ukrajinski mediji, koji isto toliko revnosno ne govore o nasilnoj mobilizaciji i ubistvima unutar svoje armije.

РУСИ КРЕЋУ У МОБИЛИЗАЦИЈУ ЗАУЗЕТИХ ОБЛАСТИ? Украјинци мушкарце плаше одласком у војску Русије, а заборављају како људе убацују у комбије

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Ovo je u razgovoru sa dopisnikom Ukrinforma izjavio prvi zamenik predsednika Hersonskog oblasnog saveta Jurij Sobolevski.

 - Želim još jednom da podsetim muškarce da sat otkucava i da će nakon ‘izbora’ rizik od masovne ruske mobilizacije biti izuzetno visok. Oni će upasti u zamku. Vidimo da se okupatori zaista pripremaju za takvu mobilizaciju - rekao je Sobolevski.

Istovremeno, on je izrazio uverenje da će Služba bezbednosti Ukrajine preduzeti mere protiv svih ukrajinskih državljana koji pomažu okupatorima u organizovanju takozvanih izbora za Državnu dumu na privremeno okupiranim teritorijama.

Ovakve priče nastaju u jeku afere o ukrajinskoj jedinici koja se sada sumnjiči da je mučila i ubijala svoje regrute, a nije jedina poznata po takvom načinu ophođenja. 

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