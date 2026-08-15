Fudbal

GOTOVO JE! Ruben Amorim precrtao reprezentativca Portugala - za njega više nema mesta u Milanu

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 16:00

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Portugalski fudbaler, Rafael Leao, napustiće Milan nakon sedam godina.

ГОТОВО ЈЕ! Рубен Аморим прецртао репрезентативца Португала - за њега више нема места у Милану

Photo: AP/Antonio Calanni)

Prema pisanju italijanskih medija, novi trener rosonera Ruben Amorim jasno je poručio upravi da ne računa na portugalskog reprezentativca u predstojećoj sezoni.

Čelnici Milana zato traže kupca, a za Leaovu slobodu zahtevaće najmanje između 40 i 45 miliona evra.

Njegova naredna destinacija mogao bi biti Istanbul pošto je Galatasaraj glavni favorit za njegov potpis za sada.

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