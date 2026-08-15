DODATNI NOVAC I VEĆE PENZIJE: Stiže dvostruka državna pomoć za penzionere u Srbiji

PIO fond je obezbedio sredstva za jednokratnu pomoć, čiji će iznos zavisiti od visine penzije, dok penzionere očekuje i novo povećanje primanja.

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Penzionere u Srbiji u narednom periodu očekuju dodatna primanja. Pored najavljene jednokratne finansijske pomoći, koja će biti obračunata u zavisnosti od visine penzije, u fokusu je i novo povećanje penzija, koje bi dodatno trebalo da popravi primanja najstarijih građana.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) obezbedio je sredstva za novu finansijsku podršku penzionerima, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći. Upravni odbor usvojio je nedavno izmene i dopune Finansijskog plana za 2026. godinu, čime je za ove namene obezbeđen dodatni novac, piše Kurir.

Veći budžet od planiranog

Ukupan budžet fonda sada iznosi 1.429,45 milijardi dinara, što je 4,7 odsto više od prvobitno planiranog iznosa.

Prema najavljenom zakonu, jednokratna pomoć biće isplaćena svim korisnicima penzija koji imaju prebivalište u Srbiji, a njen iznos zavisiće od visine penzije. Pravo na pomoć imaće korisnici starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije, kao i određene kategorije korisnika po osnovu invalidnosti i preostale radne sposobnosti. U ovu grupu spadaju i invalidna deca koja su korisnici privremene naknade kod Fonda.

- Dogovoreno je da će pomoć biti isplaćena svim korisnicima penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, u zavisnosti od visine penzije - rekla je Bojana Popović, direktorka Sektora za finansijske poslove PIO fonda.

Važan uslov je da korisnik ima pravo na isplatu penzije za avgust 2026. godine i da mu se penzija isplaćuje na teritoriji Srbije.

Više novca za rehabilitaciju penzionera

PIO fond je naveo i da je od početka godine u primeni novi Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija, kojim je uveden program "Međugeneracijska solidarnost i društvena inkluzija korisnika penzija“. Za troškove rehabilitacije penzionera predviđeno je 74 odsto ukupnih sredstava namenjenih društvenom standardu, dok je preostalih 26 odsto izdvojeno za druge programe.

Prihodi od doprinosa veći 13,6 odsto

Finansijski pokazatelji PIO fonda pokazuju da su prihodi u prvih šest meseci godine bili veći nego u istom periodu 2025. Ukupni prihodi i primanja Fonda iznosili su gotovo 667 milijardi dinara, što je skoro polovina planiranih sredstava za celu 2026. godinu. Prihodi od doprinosa za PIO dostigli su 520,78 milijardi dinara, odnosno 49,87 odsto godišnjeg plana. U odnosu na prvih šest meseci prošle godine, veći su za 13,62 odsto.

Penzije i novčane naknade povećane su za 12,2 odsto počev od isplate za decembar 2025. godine. Pored toga, penzionerima sa penzijom do 73.734,14 dinara mesečno isplaćuje se i dodatni novčani iznos, u skladu sa uredbom Vlade Srbije, zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine.

Od marta se distribuiraju i standardizovani paketi solidarne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Do sada je pakete dobilo 105.546 korisnika, što je 10.927 više nego prethodne godine. U PIO fondu ocenjuju da finansijski rezultati za prvih šest meseci pokazuju da se poslovanje odvija u skladu sa planom i da su obezbeđena sredstva za redovnu isplatu penzija i ostvarivanje prava korisnika penzijskog i invalidskog osiguranja.

(Alo)