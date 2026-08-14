PENZIONERI IMAJU PRAVO NA NOVI OBRAČUN PRIMANJA: Fond PIO detaljno objasnio u kojim slučajevima i na koji način je to moguće

PENZIONERI koji se ponovo zaposle ili najmanje 12 meseci obavljaju samostalnu delatnost mogu da zatraže novi obračun penzije.

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Korisnik prevremene starosne penzije iz Paraćina naveo je u pitanju objavljenom u biltenu PIO Fonda da je nakon penzionisanja počeo da radi u privatnoj firmi. Zanima ga da li može da proveri kako bi dodatni staž i uplaćeni doprinosi uticali na njegovu penziju i šta se događa ako novi obračun pokaže manji iznos.

Iz PIO Fonda objasnili su da korisnik starosne ili prevremene starosne penzije može ponovo da se zaposli ili obavlja samostalnu delatnost i istovremeno prima penziju.

Uslov je najmanje 12 meseci dodatnog staža

Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci ima pravo na novi obračun penzije nakon prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti. PIO Fond novi obračun ne obavlja automatski, već na zahtev korisnika.

Umanjenje prevremene penzije ostaje

Kod korisnika prevremene starosne penzije i nakon novog obračuna ostaje procenat umanjenja utvrđen prvobitnim rešenjem o penzionisanju. To znači da dodatni staž i doprinosi mogu da budu uračunati, ali se ranije određeno umanjenje prevremene penzije ne ukida.

Gde se podnosi zahtev?

Zahtev za ponovno određivanje penzije podnosi se na odgovarajućem obrascu. Obrazac može da se dobije na šalteru filijale PIO Fonda ili da se odštampa sa zvaničnog sajta www.pio.rs. Zahtev se podnosi nakon prestanka zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, pod uslovom da je dodatni period osiguranja trajao najmanje 12 meseci.

Šta ako novi obračun pokaže manju penziju?

Penzioner neće primati manju penziju ukoliko novi obračun sa uračunatim dodatnim stažom i uplaćenim doprinosima pokaže nepovoljniji iznos.

- Ako bi novi obračun, sa uračunatim dodatnim stažom i uplatama doprinosa, bio nepovoljniji, odnosno manji od iznosa koji se isplaćuje, Fond je dužan da isplaćuje povoljniji iznos - naveli su iz Fonda PIO.

Ova zaštita propisana je članom 121 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Od kada se isplaćuje povoljniji iznos?

Pravo na povoljniji iznos penzije pripada korisniku od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

To znači da korisnik, ukoliko novi obračun pokaže veći iznos, pravo na njegovu isplatu ostvaruje od početka meseca koji sledi nakon podnošenja zahteva. Ako je novi obračun nepovoljniji, nastavlja se isplata ranijeg, povoljnijeg iznosa.

(Biznis Kurir)

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