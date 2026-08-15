VREME SE MENJA OD OVOG DATUMA: Stiže osveženje, pljuskovi i grmljavina, a evo kada se očekuje novo pogoršanje

SRBIJU do ponedeljka očekuje stabilno, suvo i veoma toplo vreme, ali bi već od 18. avgusta moglo da dođe do promene vremena.

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Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, hladni front koji će preći preko Alpa doneće naoblačenje, grmljavinske pljuskove, lokalne vremenske nepogode i osveženje.

Čubrilo navodi da će do ponedeljka posle podne preovlađivati sunčano, suvo i toplo vreme. U ponedeljak će maksimalna temperatura biti u velikom rasponu, od oko 20 stepeni na krajnjem severozapadu do čak 38 stepeni Celzijusa na krajnjem jugoistoku regiona.

Hladni front donosi pljuskove i jak vetar

Promena vremena očekuje se u ponedeljak posle podne, najpre na zapadu i jugozapadu, dok će se tokom noći ka utorku i u utorak pre podne proširiti i na ostale predele.

Prema rečima meteorologa, očekuje se prolazno naoblačenje sa grmljavinskim pljuskovima, uz moguću lokalnu pojavu vremenskih nepogoda. Istovremeno će uslediti i osveženje, pa će se u utorak maksimalne temperature kretati od 20 do 27 stepeni.

„U zoni hladnog fronta počeće da duva pojačan, na kratko i olujan severozapadni vetar“, naveo je Čubrilo.

Ipak, kako dodaje, ovo pogoršanje biće kratkotrajno.

Već u sredu sunčano, a onda ponovo toplije

Već u sredu očekuje se uglavnom pretežno sunčano vreme i postepeni porast temperature. Pljuskovi bi tada bili retka pojava, uglavnom u planinskim predelima.

Do petka bi vreme ponovo trebalo da bude pretežno suvo i sve toplije, pa bi maksimalna temperatura ponegde mogla da dostigne i oko 35 stepeni.

Nova promena moguća je već tokom vikenda. U noći ka suboti na severu regiona, a u subotu i u ostalim predelima, lokalno se očekuju grmljavinski pljuskovi.

Temperature će zbog toga biti nešto niže, a maksimumi bi se krajem nedelje kretali od oko 24 stepena na zapadu do 34 stepena na istoku regiona.

Posle 26. avgusta moguće jače pogoršanje

Mnogo veća promena vremena mogla bi da usledi nakon 26. avgusta, ali Čubrilo naglašava da je taj period još uvek prilično neizvestan.

On navodi da modeli za sada pokazuju sve veću verovatnoću osetnijeg pogoršanja i zahlađenja nakon tog datuma, ali da se tačan termin još uvek značajno pomera u prognozama.

„Deluje da od 18. avgusta ulazimo u laganu tranziciju iz toplog i suvog ka svežijem i nestabilnijem tipu leta, ali koliko će brzo ta promena ići ostaje da se vidi“, navodi Čubrilo.

Prema njegovoj prognozi, tako bi posle perioda stabilnog i vrelog vremena postepeno moglo da usledi sve više nestabilnosti i svežijih dana.

Do ponedeljka posle podne očekuje se suvo i toplo vreme, zatim slede grmljavinske nestabilnosti i osveženje, dok bi ozbiljnija promena vremena mogla da usledi posle 26. avgusta.

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