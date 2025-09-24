ZLATNA PRILIKA ZA DINAMO: "Modri" bi da iskoriste rasulo u kojem se turski velikan trenutno nalazi

STADION "Maksimir" biće poprište jednog od najzanimljivijih duela prvog kola grupne faze Lige Evrope. Dinamo Zagreb dočekuje Fenerbahče (21.00), a oba tima imaju motive i kvalitet da odmah na otvaranju pokažu visoke ambicije.

Foto: Profimedia

Dinamo je prošle sezone izgubio primat u HNL-u, gde im je Rijeka prekinula šampionski niz dug sedam godina. Turbulentan period doneo je čak četiri različita trenera, ali Mario Kovačević sada pokušava da stabilizuje tim i vrati ga na evropsku mapu.

Uprkos oscilacijama, Dinamo je i dalje respektabilan protivnik. Prošle sezone igrali su Ligu šampiona i ispali iz grupne faze tek na gol-razliku, a u Ligi Evrope imaju impresivan učinak – samo dva poraza u poslednjih 19 mečeva grupne faze, uz čak 10 utakmica bez primljenog gola.

Još jedan zanimljiv detalj ide im u prilog, ovi timovi su bili deo iste grupe u Ligi Evrope tokom sezone 2018/19 i na dva odigrana meča Dinamo je pred svojim navijačima slavio 4:1 uz remi u Istanbulu bez golova (0:0).

Na drugoj strani, „žuto-plavi“ iz Istanbula prolaze kroz tranziciju. Žoze Murinjo je otišao nakon eliminacije od Benfike u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a kormilo je preuzeo Domeniko Tedesko što je mnoge začudilo jer je u pitanju trener koji zadnjih par godina beleži veoma loše rezultate.

Njegov start na klupi ne obećava, dve utakmice bez poraza i jedna pobeda, ali klub i dalje traži stabilnost. Uz to, desila se promena i u upravi i novi predsednik Sadetin Saran pokušava da vrati sjaj ekipi koja beleži razočaravajuće rezultate u poslednjih nekoliko sezona i redovno gleda u leđa glavnom rivalu Galatasaraju.

Iako su u Superligi već zaostali šest bodova za Galatasarajem, Fenerbahče Ligu Evrope vidi kao šansu da prekine post i podseti na dane kada su igrali polufinale 2013. godine.

Prošle sezone stigli su do osmine finala, ali su bolnim putem ispali na penale od Rendžersa.

Što se tiče izostanaka, Dinamo neće moći da računa na povređenog Raula Torentea i Ronela Pjer-Gabrijela, dok su Serđi Domingez i Miha Zajc pod znakom pitanja. Ipak, navijači najviše očekuju od Sandre Kulenovića, strelca pet golova ove sezone.

Fenerbahče će biti bez suspendovanog Andersona Taliske, a Edson Alvarez je upitan zbog povrede. Džon Duran još uvek van stroja, ali spreman da zablista je Marko Asensio koji je za vikend zatresao mrežu u remiju sa Kasimpašom (1:1).

Fener izgleda dosta neorganizovano, loše stoji na terenu, nije uigran i verujemo da Dinamo to može iskoristiti i doći bar do boda na "Maksimiru" gde tradicionalno igra veoma dobro u Evropi.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,70)

