DEVOJKA KUPILA VINTIDŽ KASICU PRASICU, PA JE SAČEKALO IZNENAĐENJE: Platila je 1.100 dinara, a novac joj se vratio stostruko (VIDEO)

VIRALNI snimak jedne tiktokerke otkrio je da se prava mala bogatstva mogu naći na nesvakidašnjim mestima — kad se najmanje nadate.

Naime, kako je podelila tiktokerka pod imenom @miles8katrina, imala je sreće da u kasici prasici iz 1970-ih, koju je platila samo 10,99 dolara (oko 1.100 dinara), pronađe smotuljke novca koji su joj vratili uloženi novac gotovo stostruko i još više — čak oko 185 puta.

Kako se vidi na snimku koji je podelila, otvorila je dno kasice i počela da izvlači plastične kese koje su držale dno, a onda je na dnu videla smotuljke novca. Prema njenim rečima, u kasici je bilo ukupno 2.028 dolara.

Komentari samo pljušte

- "Zašto se meni ne dešavaju ovakve stvari?", "Kakav je osećaj biti miljenica Boga", "I to baš pred praznike, uživaj!", "Najviše što sam našla ikada je 100 dolara", "Neka i mene pronađe ovakva sreća", "Treba mi ovakva sreća" - samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.

Ipak, pojavili su se i skeptici da je sve urađeno za viralni TikTok video.

"Rekao bih da je potrošila 10,99 dolara na kasicu i ubacila svojih 2.028 dolara u nju, samo da bi pogurala svoj TikTok", "Ljudi su neverovatno naivni", "Glupost", "Nema šanse", "Lažno je, znam jer kad se stvari doniraju, ljudi ih pretražuju pre nego što stignu na police", glasali su takođe komentari.

