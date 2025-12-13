DEVOJKA KUPILA VINTIDŽ KASICU PRASICU, PA JE SAČEKALO IZNENAĐENJE: Platila je 1.100 dinara, a novac joj se vratio stostruko (VIDEO)
VIRALNI snimak jedne tiktokerke otkrio je da se prava mala bogatstva mogu naći na nesvakidašnjim mestima — kad se najmanje nadate.
Naime, kako je podelila tiktokerka pod imenom @miles8katrina, imala je sreće da u kasici prasici iz 1970-ih, koju je platila samo 10,99 dolara (oko 1.100 dinara), pronađe smotuljke novca koji su joj vratili uloženi novac gotovo stostruko i još više — čak oko 185 puta.
Kako se vidi na snimku koji je podelila, otvorila je dno kasice i počela da izvlači plastične kese koje su držale dno, a onda je na dnu videla smotuljke novca. Prema njenim rečima, u kasici je bilo ukupno 2.028 dolara.
Komentari samo pljušte
- "Zašto se meni ne dešavaju ovakve stvari?", "Kakav je osećaj biti miljenica Boga", "I to baš pred praznike, uživaj!", "Najviše što sam našla ikada je 100 dolara", "Neka i mene pronađe ovakva sreća", "Treba mi ovakva sreća" - samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.
Ipak, pojavili su se i skeptici da je sve urađeno za viralni TikTok video.
"Rekao bih da je potrošila 10,99 dolara na kasicu i ubacila svojih 2.028 dolara u nju, samo da bi pogurala svoj TikTok", "Ljudi su neverovatno naivni", "Glupost", "Nema šanse", "Lažno je, znam jer kad se stvari doniraju, ljudi ih pretražuju pre nego što stignu na police", glasali su takođe komentari.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
TRIO RASIA | Tri glasa, jedna duša | Nije samo naslov
Preporučujemo
PRONAĐENO LEGENDARNO BLAGO HABZBURGA: Čveni „Florentin“ nađen nakon 100 godina (FOTO)
07. 11. 2025. u 20:22
MISTERIJA JUGOSLOVENSKOG BLAGA U ČEŠKIM PLANINAMA: Ključno pitanje – čije je
28. 05. 2025. u 00:33
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)